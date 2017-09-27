重发-更新版 1-中国数据：8月工业企业利润增速明显加快，受石油、钢铁等行业拉动

(重发润饰标题) * 中国8月工业企业利润同比增24%，比7月加快7.5个百分点 * 工业产品价格上升及生产成本下降促利润加快增长 * 石油、钢铁和电子等行业拉动整体工业企业利润提升 * 工业企业杠杆率明显降低 路透北京9月27日 - 中国8月规模以上工业企业实现利润同比增速明显加快。总体看，工业产品价格上升 、企业生产成本下降、石油、钢铁和电子等行业拉动，是当月工业企业利润提升的主要原因。同时供给侧结构 性改革措施持续发力，企业多项效益指标呈现积极变化。 中国国家统计局周三公布，8月规模以上工业企业实现利润总额6,719.7亿元人民币，同比增长24%，增速 比7月加快7.5个百分点。该增速为年内仅次于1-2月的高点。 “利润增速变动原因主要得益于环保去产能措施下产品价格上升，这也与8月PPI环比和同比增速均出现大 幅增长相对应。”中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩表示。 他称，从分行业的工业企业利润来看，除私营企业环比继续下降外，其余各类环比均录得增长，其中国有 企业利润累计增速环比上行幅度最大，达2.1个百分点，这也与去产能政策效应相吻合。 中国工业企业利润增速图表：tmsnrt.rs/2y7YllD 国家统计局工业司何平指出，初步测算，价格回升使企业利润同比增加约1,273亿元，比7月份多增约406 亿元，占新增利润的比重为31.2%；另一方面，8月工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.44元，同比减 少0.64元，比7月份多减0.51元。 石油、钢铁和电子等五行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速加快7.1个百分点。 何平称，8月，化学原料和化学制品制造业利润同比增长65%，增速比7月份加快38个百分点；石油加工、 炼焦和核燃料加工业利润同比增长103.4%，增速加快89个百分点；石油和天然气开采业利润同比增加49.4亿元 ，7月份同比减少10.3亿元；黑色金属冶炼和压延加工业利润同比增长131.1%，增速加快5.9个分点；计算机、 通信和其他电子设备制造业利润同比增长21.5%，增速加快18.9个百分点。 数据并显示，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额49,213.5亿元，同比增长21.6%，增速比1-7 月份加快0.4个百分点。 其中，国有控股企业实现利润总额同比增长46.3%；集体企业实现利润总额增长4.6%；股份制企业实现利 润总额增长23.3%；外商及港澳台商投资企业增长18%；增长14%。 就行业来看，1-8月份，在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比增加，2个行业减少。其中煤炭开 采和洗选业利润总额同比增长9.6倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长近1.1倍，有色金属冶炼和压延加工业增 长44.8%，石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利，电力、热力生产和供应业利润总额同比下降28.4%。 **企业杠杆率明显降低** 统计局数据并显示，8月末，规模以上工业企业资产同比增长7.7%；负债增长6.4%；所有者权益增长9.4% ；资产负债率为55.7%，同比下降0.7个百分点。 何平表示，综合考虑成本和费用，从8月数据看，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本费用为9 2.74元，同比下降0.66元，比7月份多降0.37元，降成本成效明显加大。企业杠杆率明显降低，其中，国有控 股企业资产负债率为61%，同比降低0.6个百分点。 “工业企业整体盈利的改善，带动了杠杆率的持续下降。”蔡浩表示，国有企业资产负债率创2015年2月 以来最低。 他认为，总体来看，环保去产能措施在降低企业杠杆率上起到了较为明显的成果，考虑到其对投资和经济 的影响，预计未来的政策会延续，但力度有所缓和。 何平称，8月工业产成品周转较快，产成品周转天数为13.7天，同比减少0.7天；企业资金周转继续加快。 8月末，规模以上工业企业应收账款平均回收期为37天，同比减少0.9天。 同时，利润率显着提高。8月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.42%，同比提高0.75个百分点 ，增幅比7月份加大0.42个百分点。 国家发改委周一表示，在降杠杆各项途径综合作用下，中国企业杠杆率呈现稳中趋降的态势，债务风险趋 于下降，市场化债转股取得良好开局。下一步要全力推动降杠杆及防范化解潜在债务风险工作取得更大成效。 以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%) 累计 增速( 单月 增速( %) %) 1-8月 21.6 8月 24.0 1-7月 21.2 7月 16.5 1-6月 22 6月 19.1 1-5月 22.7 5月 16.7 1-4月 24.4 4月 14.0 1-3月 28.3 3月 23.8 2017年1-2 31.5 1-2 31.5 月 月 2016年全 8.5 12月 2.3 年 1-11月 9.4 11月 14.5 1-10月 8.6 10月 9.8 1-9月 8.4 9月 7.7 1-8月 8.4 8月 19.5 1-7月 6.9 7月 11.0 1-6月 6.2 6月 5.1 1-5月 6.4 5月 3.7 1-4月 6.5 4月 4.2 1-3月 7.4 3月 11.1 1-2月 4.8 1-2 4.8 月 2015年全 -2.3 12月 -4.7 年 2014年全 3.3 12月 -8 年 2013年全 12.2 12月 6 年 （完） 参看详情，请点击国家统计局网站here (发稿 许菁；审校 宿泱韫/)