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重温稿-《中国新债预测》国开行三年增发债收益率均值4.20%，七年4.33%
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2017年9月27日 / 晚上11点31分 / 21 天前

重温稿-《中国新债预测》国开行三年增发债收益率均值4.20%，七年4.33%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行3/7年固息债
    * 招标金额：3年：60亿；7年：30亿
    * 招标时间：9月28日14:30-15:30
    * 受访人数：9位(银行、券商)
    * 预测区间：4.18%-4.24%；4.30%-4.35%
    * 预测均值：4.20%；4.33%

    路透上海9月27日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发三年和七年两期债。
路透调查显示，季末将至，资金面因结构性供需矛盾尚未转松，现券亦难脱弱势整理，预计
新债需求整体维持稳定，明日两期债在考虑手续费因素后，定位料与二级偏离不大，预测均
值为4.20%和4.33%。
    
    上海一银行交易员称，“长假前（二级）市场应该也不会有太大变化了，一级估计也还
是平稳吧。”

    交易员透露，本次增发的三年标的券170209最新成交在4.26%左右，而七年则交投很少
。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，三和七年最新收
益率为4.2506%和4.3599%。
                
    明日招标两期债为该行今年第九期               和第八期               的增发债
，票面利率4.14%和4.30%。具体发行条款如下：
    
                      2017年第9/8期增发债
    -------------------------------------------------
    招标上限          3年：60亿；7年：30亿
    期限/计息方式     3/7年固息
    招标时间          9月28日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            10月9日
    起息日            3年：2017/9/11；7年：2017/8/21
    分销期            9月29日-10月9日                   
    上市日            10月11日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            3年：0.05%；7年：0.10%
    -------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；审校 乔艳红)

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