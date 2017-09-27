重温稿-《中国新债预测》国开行三年增发债收益率均值4.20%，七年4.33%

* 招标品种：国开行3/7年固息债 * 招标金额：3年：60亿；7年：30亿 * 招标时间：9月28日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：4.18%-4.24%；4.30%-4.35% * 预测均值：4.20%；4.33% 路透上海9月27日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和七年两期债。 路透调查显示，季末将至，资金面因结构性供需矛盾尚未转松，现券亦难脱弱势整理，预计 新债需求整体维持稳定，明日两期债在考虑手续费因素后，定位料与二级偏离不大，预测均 值为4.20%和4.33%。 上海一银行交易员称，“长假前（二级）市场应该也不会有太大变化了，一级估计也还 是平稳吧。” 交易员透露，本次增发的三年标的券170209最新成交在4.26%左右，而七年则交投很少 。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三和七年最新收 益率为4.2506%和4.3599%。 明日招标两期债为该行今年第九期 和第八期 的增发债 ，票面利率4.14%和4.30%。具体发行条款如下： 2017年第9/8期增发债 ------------------------------------------------- 招标上限 3年：60亿；7年：30亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 9月28日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 10月9日 起息日 3年：2017/9/11；7年：2017/8/21 分销期 9月29日-10月9日 上市日 10月11日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10% -------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)