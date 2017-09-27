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更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌至逾一个月新低，做空成本抬高限制跌幅
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2017年9月27日 / 上午9点18分 / 21 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌至逾一个月新低，做空成本抬高限制跌幅

3 分钟阅读

    * 人民币收盘与中间价均创一个月新低
    * 中间价或有一定过滤，避免人民币加速下行
    * 美联储升息预期及税改进程加剧提振美元多头
    * 资金面紧增加做空人民币成本，本周后续跌势料趋缓

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海9月27日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌至逾一个月新低，盘中
一度跌破6.64元关口，中间价亦刷新近一个月新低。交易员表示，美联储主席叶伦表态提振
美元多头人气，但为避免人民币过快下跌刺激贬值预期，今日监管层疑似继续过滤中间价。
市场结售汇相对均衡，人民币跌幅明显小于美元指数涨幅。
    
    他们并表示，月末和国庆节长假临近，实需购汇较多，而短期美元指数可能企稳反弹的
预期也令人民币承压。由于人民币资金面紧张，做空人民币成本提高，隔夜人民币空头获利
了结，汇价走势震荡；若季末资金面紧张的态势不改，预计本周后续跌势将趋缓。
    
    “今天隔夜carry比较贵，之前的隔夜（美元）多头获利了结，多头出清了。日内美元
指数涨的多，人民币仅跌了50个点。”一中资行交易员称。
    
    他并表示，由于境内做空人民币成本抬升，境内外人民币汇率也结束倒挂，价差恢复到
相对合理水平。
    
     中国央行公开市场周三暂停操作，继续回笼流动性，但随着财政投放力度的增大，银
行间市场资金仍较平衡，未见收紧趋势；不过季末临近，由于MPA考核等因素影响，非银融
入难度有增无减，跨季资金价格明显上涨。
    
    另一银行外汇分析师指出，本周美国总统特朗普推行的税改计划可能在国会获得通过，
这也可能提振美元多头人气，或不利人民币企稳；但就算美元反弹加速，监管层料也会通过
人民币汇率指数来吸收部分压力，确保人民币跌势不会失控。

    路透原本测算今日人民币中间价大概会开在6.6291元附近，较上日贬值约215点。
    
    全球汇市方面，欧元周三触及一个月新低，美元空头轧平以及对于德国大选的反应，激
发投资者对欧元获利了结。欧元是今年以来表现最佳的货币之一。周三市场的最大关注点是
美国政府和国会共和党议员宣布的一项税收计划。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.635         6.6305      -0.07%
               FXS>                              
   中间价               6.6192        6.6076      -0.18%
 成交额<CNYSPTVOL=C  227.31亿美元  241.67亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      110        日低6.6432   日高6.63
                                                    22
   今年以来升贬幅度                                 4.74%
 2005年汇改以来升贬                                24.74%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1070                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.637         6.6299             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.793         6.7765             
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6378
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.804元、5.8911元和8.8883元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)

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