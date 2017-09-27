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更新版 1-台湾货币市场：跨月短率靠向区间高位，季底资金紧缩效应陆续浮现
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2017年9月27日 / 上午9点43分 / 21 天前

更新版 1-台湾货币市场：跨月短率靠向区间高位，季底资金紧缩效应陆续浮现

3 分钟阅读

    * 跨季短率靠向区间高位
    * 季底紧缩效应陆续浮现
    * 跨月短票/RP利率见升压

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北9月27日 - 台湾银行间跨季短率周三靠向区间高位。资调人员指出，受限季底
财报BIS(资本适足率)计算，仅少数银行可承作跨月资金调度，而一大行连三日不供给资金
；其他可承作跨月拆款的银行以到期续作为主，面对大额跨月拆款也无法照单全收，跨季短
率仍有区间偏升压力。
    
    他们表示，距离季底仅剩四个交易日，月内资金满溢、跨月资金难觅的情况依旧，市场
多以一大行开出的跨季拆款利率为依归，对票券商跨月拆款主要成交在0.39%，但有票券商
因与大行库跨月额度已满，只能无奈接受民营银行开出的0.40%跨季拆款。
    
    〞跨月拆款并非来者不拒，大额也没办法给，毕竟月底存放款仍有变数。〞一位大型公
营行库资调人员说。
    
    他们表示，9月底正逢营所税暂缴，企业在月底前缴纳营所税到银行公司帐户，造成近
期银行间超额准备垫高，而主要营所税款入库日定在10月初，预估营所税暂缴不致于影响季
底资金情势，待季底紧缩因素一过，月初将回复资金宽裕情势。
   
    他们并称，因应中秋假期调整，本周六(30日)为补行上班日也为季底最后交易日，市场
推估季底资金情势最紧张的时点落在周五(29日)，而央行将于周四、周五分别发行14天期、
七天期存单，市场关注央行冲销力道，将影响季底资金情势。
    
    台湾央行周三傍晚预告，本周五(29日)将发行的7天期定期存单，利率维持不变，在0.2
0%。
       
 本地时间17:38                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.303                     30.216    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,326.68                  10,257.02    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.189-0.260%                0.188-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.189-0.400%                0.180-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%                0.290-0.395%
 
    **短票利率向区间高位靠拢**
    
    短票方面，大型票券资调人士表示，今日发票量偏少，周四、周五发票量才会例行性增
温，随着季底紧缩因素逐渐发酵，短票利率续向区间高位靠拢。 
    
    他们认为，今日银行间对30天自保短票买兴降低，交投转进较高收益的免保短票，致跨
季自保短票利率靠向0.39-0.40%，之前不能接受的0.40%利率，月底前也都可接受了。 
    
    〞银行要嘛不开门，要嘛额度满了，只能期盼有银行临时开个小缝。〞一大型票券商交
易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.38-0.39%、部分在0.40%；上
日则主要在0.38%、少数在0.39%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%，区间在0.37-0.40%，
成交77.33亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.32-0.40%，成交48.71亿台币。
     
    台湾央行周三发行804亿台币定存单，发行余额增3亿台币；周四定存单到期6,961.8亿
，周五则为3,246.1亿。
   
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备843亿台币，累计超额准备8,028亿台币、
加计前期1%的超额准备9,640亿台币。   
    
    
    **跨季RP利率区间偏升**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，受到QNB Finance发行6.3亿美元债及投信
端资金遭赎回等因素影响，今日RP市场资金情势稍转为趋紧，带动跨季RP利率区间偏升，季
底紧缩变数逐渐浮现。
    
    他们称，银行间对跨月资金操作较显保守，使得跨季RP利率略靠向区间高位，但因资金
缺口不大料利率升幅有限，后续仍紧盯季底资金变化。
    
    〞今天有点紧，资金都大进大出的。〞一大型证券商交易员说。
       
    本周余日主要债券交割包括：周三QNB Finance发行30年期零息美元债6.3亿美元；周四
台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债；周五ADCB Finance(Cayman)发行30年期零
息美元债2.2亿美元。
    
    本周余日主要债券还本付息则有：周四第一银行金融债还本付息80亿台币；周五则有鸿
海、远东银行分别还本付息14亿台币、20亿台币。    
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率大致持稳，月内主要成交在0.31%
，跨月在0.31-0.32%、少数在0.33%；公司债RP利率方面，月内主要落在0.40-0.41%，跨月
则落在0.41-0.42%、少数在0.43%。
    
    今日票券商与金融机构承作RP利率方面暂无明显变化；短天期RP利率在0.22-0.23%，月
内公债RP利率在0.24-0.27%，跨月在0.28-0.31%；公司债方面，月内RP利率主要区间在0.24
-0.30%，跨月在0.31-0.32%。(完) 

 (审校 乔艳红)

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