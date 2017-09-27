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更新版 1-《全球汇市》美元攀升，因美国财政刺激希望和叶伦暗示升息
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2017年9月27日 / 晚上10点11分 / 21 天前

更新版 1-《全球汇市》美元攀升，因美国财政刺激希望和叶伦暗示升息

3 分钟阅读

    * 美元指数升至逾一个月高位
    * 欧元多头头寸下降，因美元走强
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

 (新增文末报价表格)
    路透纽约9月27日 - 美元兑一篮子货币周三升至逾一个月高位，因围绕美国财政改革的
乐观情绪提振美元人气。
    
    美元指数      升0.47%，至93.401，此前触及8月23日来最高93.607。
    
    “美元上升，因对美国总统特朗普税改计划进展的一些正面言论使市场满怀希望，”BK
 Asset Management外汇策略部董事总经理Kathy Lien说。
    “受此影响，美元在整个交易日走强。”
        
    美国总统特朗普周三提出三十年来规模最大的税务改革计划，给大部分美国民众减税，
但外界批评称，税改计划惠及富人和企业，且可能令美国财赤规模增加数万亿美元。
    
    特朗普政府提出的税务计划，将下调公司税和过手公司税，降低个人最高税率，并取消
一些被广泛使用的税收减免规定，其中包括一项惠及民主党占主导的高税率州的民众的规定
。

    特朗普周三开始为税改计划进行路演，他在印第安纳波利斯出席了活动。
    
    好于预期的美国核心资本财数据提振美元，美元在周二开始攀升，此前美国联邦储备理
事会(美联储/FED)主席叶伦表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确
定性。            
    
    美国8月资本财订单增幅超预期，资本财付运保持增长势头，表明尽管预计飓风哈维和
伊尔玛将会拖累成长，但经济的潜在力道仍然强劲。            
    
    “总的来说，从美元的角度来看，市场偏空。我认为，美元有一些回补空头，”道明证
券资深外汇策略师Mazen Issa说。
    
    投机者在最近一周所持的美元净空头仓位升至2013年1月来最高。
        
    欧元触及逾一个月低位，因美元空头遭挤轧，且德国大选结果鼓励投资者对年内表现最
好货币之一的欧元获利了结。
    
    加元兑美元降至近四周低位，此前加拿大央行总裁波洛兹对该国经济发表谨慎的看法。
　　                             今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1743   1.1791   -0.41  +11.70   1.0513
    美元/日圆                   112.81   112.22   +0.53   -3.47   116.87
    欧元/日圆                   132.48   132.36   +0.09   +7.58   123.14
    美元/瑞郎                   0.9719   0.9687   +0.33   -4.51   1.0178
    英镑/美元                   1.3384   1.3456   -0.54   +8.50   1.2336
    美元/加元                   1.2472   1.2345   +1.03   -7.13   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6390   6.6280   +0.17   -4.78   6.9726
    澳元/美元                   0.7848   0.7886   -0.48   +8.77   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1417   1.1423   -0.05   +6.53   1.0717
    欧元/英镑                   0.8776   0.8761   +0.17   +3.03   0.8518
    新西兰元/美元               0.7199   0.7207   -0.11   +3.72   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9508   7.8887   +0.79   -7.94   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3370   9.3054   +0.34   +2.76   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1482   8.1184   +0.37  -10.54   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5719   9.5757   -0.04   -0.08   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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