更新版 1-《全球汇市》美元攀升，因美国财政刺激希望和叶伦暗示升息

* 美元指数升至逾一个月高位 * 欧元多头头寸下降，因美元走强 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt (新增文末报价表格) 路透纽约9月27日 - 美元兑一篮子货币周三升至逾一个月高位，因围绕美国财政改革的 乐观情绪提振美元人气。 美元指数 升0.47%，至93.401，此前触及8月23日来最高93.607。 “美元上升，因对美国总统特朗普税改计划进展的一些正面言论使市场满怀希望，”BK Asset Management外汇策略部董事总经理Kathy Lien说。 “受此影响，美元在整个交易日走强。” 美国总统特朗普周三提出三十年来规模最大的税务改革计划，给大部分美国民众减税， 但外界批评称，税改计划惠及富人和企业，且可能令美国财赤规模增加数万亿美元。 特朗普政府提出的税务计划，将下调公司税和过手公司税，降低个人最高税率，并取消 一些被广泛使用的税收减免规定，其中包括一项惠及民主党占主导的高税率州的民众的规定 。 特朗普周三开始为税改计划进行路演，他在印第安纳波利斯出席了活动。 好于预期的美国核心资本财数据提振美元，美元在周二开始攀升，此前美国联邦储备理 事会(美联储/FED)主席叶伦表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确 定性。 美国8月资本财订单增幅超预期，资本财付运保持增长势头，表明尽管预计飓风哈维和 伊尔玛将会拖累成长，但经济的潜在力道仍然强劲。 “总的来说，从美元的角度来看，市场偏空。我认为，美元有一些回补空头，”道明证 券资深外汇策略师Mazen Issa说。 投机者在最近一周所持的美元净空头仓位升至2013年1月来最高。 欧元触及逾一个月低位，因美元空头遭挤轧，且德国大选结果鼓励投资者对年内表现最 好货币之一的欧元获利了结。 加元兑美元降至近四周低位，此前加拿大央行总裁波洛兹对该国经济发表谨慎的看法。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1743 1.1791 -0.41 +11.70 1.0513 美元/日圆 112.81 112.22 +0.53 -3.47 116.87 欧元/日圆 132.48 132.36 +0.09 +7.58 123.14 美元/瑞郎 0.9719 0.9687 +0.33 -4.51 1.0178 英镑/美元 1.3384 1.3456 -0.54 +8.50 1.2336 美元/加元 1.2472 1.2345 +1.03 -7.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.6390 6.6280 +0.17 -4.78 6.9726 澳元/美元 0.7848 0.7886 -0.48 +8.77 0.7215 欧元/瑞郎 1.1417 1.1423 -0.05 +6.53 1.0717 欧元/英镑 0.8776 0.8761 +0.17 +3.03 0.8518 新西兰元/美元 0.7199 0.7207 -0.11 +3.72 0.6941 美元/挪威克朗 7.9508 7.8887 +0.79 -7.94 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3370 9.3054 +0.34 +2.76 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1482 8.1184 +0.37 -10.54 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5719 9.5757 -0.04 -0.08 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)