重发-加拿大央行：接连两次升息后释放鸽派信号，紧缩行动或将暂停

(重发以调整标题表述)

路透纽芬兰圣约翰斯9月27日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三在演说中表示，加拿大利率没有预设路径，央行下次举措将取决于即将公布的数据。此番言论说明央行不会很快展开第三次升息。

波洛兹的演讲采取谨慎论调，并列出加拿大经济所面临的不确定性。波洛兹表示，当央行考虑在近期升息两次之后该如何行动时，将密切关注较长期利率和汇率的波动。

“在这些情况下，货币政策尤其将取决于数据，像以前一样，数据仍可能不及或好于我们的预期，”波洛兹在事先准备好的演讲中表示。

“我们将继续摸索前行、向目标靠近，促进经济成长并一直把通胀目标放在核心位置，”波洛兹表示。

这一鸽派立场使分析师急忙修正对下次升息的预期；一些人之前已预测最快10月就会升息。由于投资人押注紧缩步伐将放慢，加元跌至近四周低位。

道明证券(TD Securities)分析师称，“波洛兹毫不含糊的舍弃了鹰派偏向，”令TD对10月连续第三次升息的预期可能落空。

“波洛兹自7月升息后首次公开讲话，让我们觉得他现在可能准备暂停一下，”他们写道。

波洛兹讲话后加元兑美元跌至近四周低点1.2453加元，市场预期下月升息机率降至36.4%。12月升息的机率降至80%，此前接近100%。

“总之，讲话大部分确认了我们的假设，即此后加拿大央行收紧政策将逐步进行，”CIBC分析师Nick Exarhos在一份报告称。

波洛兹称，经济对最近升息的反应如何目前尚不明朗，尤其是家庭负债高企的情况下。他没有直接对最近加元升值进行评论。

“(汇率)没有神奇水平，我肯定不会说目前的汇率水平有害或有益，或其他什么。这是必须要考虑的一个因素，”波洛兹称。(完) (编译 戴素萍/王丽鑫；审校 王颖/李婷仪)