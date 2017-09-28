更新版 1-中国债市动态：现券稍走强后暂陷震荡，定向降准新表态提振有限

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路透上海9月28日 - 中国银行间债市周四早盘现券小幅走强后陷入震荡，国债期货小幅收涨。交易人士表示，国务院常务会议最新关于定向降准表态稍提振市场情绪，但此举并不意味着货币政策转向，且政策落地仍存不确定性，叠加季末时点与十一长假临近，买盘整体积极性仍比较有限。

不过，一级方面，进出口行三期新债结果显示需求好于预期，投标倍数亦为近期高位。

“今天开盘(收益率)就下了，但一直震荡没下去太多，(定向降准)政策对债市中性偏好一点点，10年国开也就2个bp的下行幅度，国债期货也比较一般。”北京一券商交易员称。

华南一银行交易员亦表示，本次定向降准的政策指向非常明确，主要是支持资金进入实体经济，并不会有太多宽松的实质性举措，对债市而言并不支撑太过乐观。

中国国务院周三召开常务会议称，将完善普惠金融体系，对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款、农户生产经营创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。

不过，亦有机构交易员情绪相对乐观一些。上海一券商交易员认为，从上午一级进出口行新债结果来看，“需求太好了，有人在一级收大量，现在先别着急，市场现在是(季末)没钱，债市还要边走边看。”

进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.2343%、4.3018%和4.3337%，对应投标倍数4.92倍、3.02倍和6.45倍。

剩余期限近10年的国开债170215券最新报价在4.1990%/4.1925%，上日尾盘4.2200%/4.2125%；剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.6300%/3.5950%，上日尾盘报价为3.63%/3.6150%。

央行公开市场今日进行了总额700亿元的逆回购操作，与当日到期量完全对冲，其中14天期500亿元，28天期200亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.675元人民币，较上日结算价涨0.06%；10年期国债主力合约T1712收报95.235元，较上日结算价涨0.11%。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)