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更新版 1-中国汇市：人民币收跌近350点创逾一月新低，因美指反弹购汇旺盛
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2017年9月28日 / 上午9点52分 / 20 天前

更新版 1-中国汇市：人民币收跌近350点创逾一月新低，因美指反弹购汇旺盛

3 分钟阅读

    * 人民币大幅收跌349点至逾一个月新低
    * 中间价刷新一个月新低，但仍有过滤
    * 美元指数连升，是人民币承压主要外因
    * 购汇需求较多，收盘前有大行结汇
    * 长假临近，市场交易情绪有所下降

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京9月28日 - 人民币兑美元即期周四收盘大跌349点至逾一个月
新低，中间价亦刷新一个月新低。交易员表示，近期美元指数连续反弹是人民币调整的主要
外部因素，虽然人民币中间价继续小幅过滤，但购汇需求旺盛，打压汇价盘中跌破6.67关口
。
    
    他们并表示，从近期市场表现和监管反应态度看，人民币料续跟随国际美元波动，因此
汇率可能会延续高弹性；随着国庆节长假临近，预计机构也会逐渐降低或清理手中头寸，交
易量料会萎缩。不过人民币已连续两周走贬，市场短期预期已逐渐一致。
   
   “美元涨是一个原因，购汇多是另一个原因，人民币这波贬值有点过度，对篮子贬值也
不少，央妈应该要来稳定下市场预期。”一中资行交易员称。
    
    亦有外资行交易员表示，人民币汇率最近还是看美元指数，之前美元空头比较拥挤导致
美指反弹较快，但后续很难展开大幅反弹。另外人民币中间价逆周期因子还在发挥作用，预
计监管层也不会容忍人民币很快贬到6.8。

    稍早路透测算今日人民币中间价大概会开在6.6336元附近，较上日贬值约144点。
    
    中国国家外管局周四公布国际收支平衡表上半年最终数据显示，中国今年上半年经常账
户顺差693亿美元，资本和金融账户顺差389亿美元；其中，资本账户逆差1亿美元，非储备
性质金融账户顺差679亿美元，储备资产增加290亿美元。
    
    全球汇市方面，美元周四连续第四天上涨，因美国公债收益率(殖利率)上升鼓舞投资者
削减空仓，不过投资者对于追高愈发谨慎，因美元逼近近期交易区间顶端。
 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.6699       6.635       -0.52%
               FXS>                           
   中间价             6.6285       6.6192      -0.14%
 成交额<CNYSPTVOL=C  202.34亿   227.31亿美元      
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     360      日低6.677    日高6.64
                                                 1
   今年以来升贬幅度                              4.19%
 2005年汇改以来升贬                             24.09%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1050                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.6675       6.6399             
 一年期NDF<CNY1YNDF   6.8275       6.791              
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.672元
；人民币兑欧元、日圆和英镑
的参考汇率分别为7.8467元、5.9166元和8.9366元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)

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