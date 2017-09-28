更新版 1-中国汇市：人民币收跌近350点创逾一月新低，因美指反弹购汇旺盛

* 人民币大幅收跌349点至逾一个月新低 * 中间价刷新一个月新低，但仍有过滤 * 美元指数连升，是人民币承压主要外因 * 购汇需求较多，收盘前有大行结汇 * 长假临近，市场交易情绪有所下降 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京9月28日 - 人民币兑美元即期周四收盘大跌349点至逾一个月 新低，中间价亦刷新一个月新低。交易员表示，近期美元指数连续反弹是人民币调整的主要 外部因素，虽然人民币中间价继续小幅过滤，但购汇需求旺盛，打压汇价盘中跌破6.67关口 。 他们并表示，从近期市场表现和监管反应态度看，人民币料续跟随国际美元波动，因此 汇率可能会延续高弹性；随着国庆节长假临近，预计机构也会逐渐降低或清理手中头寸，交 易量料会萎缩。不过人民币已连续两周走贬，市场短期预期已逐渐一致。 “美元涨是一个原因，购汇多是另一个原因，人民币这波贬值有点过度，对篮子贬值也 不少，央妈应该要来稳定下市场预期。”一中资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，人民币汇率最近还是看美元指数，之前美元空头比较拥挤导致 美指反弹较快，但后续很难展开大幅反弹。另外人民币中间价逆周期因子还在发挥作用，预 计监管层也不会容忍人民币很快贬到6.8。 稍早路透测算今日人民币中间价大概会开在6.6336元附近，较上日贬值约144点。 中国国家外管局周四公布国际收支平衡表上半年最终数据显示，中国今年上半年经常账 户顺差693亿美元，资本和金融账户顺差389亿美元；其中，资本账户逆差1亿美元，非储备 性质金融账户顺差679亿美元，储备资产增加290亿美元。 全球汇市方面，美元周四连续第四天上涨，因美国公债收益率(殖利率)上升鼓舞投资者 削减空仓，不过投资者对于追高愈发谨慎，因美元逼近近期交易区间顶端。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6699 6.635 -0.52% FXS> 中间价 6.6285 6.6192 -0.14% 成交额<CNYSPTVOL=C 202.34亿 227.31亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 360 日低6.677 日高6.64 1 今年以来升贬幅度 4.19% 2005年汇改以来升贬 24.09% 幅度 一年期美元/人民币 1050 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6675 6.6399 一年期NDF<CNY1YNDF 6.8275 6.791 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.672元 ；人民币兑欧元、日圆和英镑 的参考汇率分别为7.8467元、5.9166元和8.9366元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)