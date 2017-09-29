重温稿-路透调查：中国9月官方制造业PMI料微降至51.5，经济平稳运行基础较好

* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项：中国9月官方制造业PMI * 公布时间：9月30日（周六）上午9时 * 路透预估中值：51.5；预估区间:50.6-52.0 路透北京9月28日 - 路透综合24家分析机构的预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)C NPMIB=ECI预计微降至51.5，虽然略低于上月的51.7，但仍是连续14个月处在荣枯线上方，表明经济总体仍保 持较平稳运行。 分析师认为，此前制造业PMI超预期上升，显示增长动能保持良好，未来整个经济保持平稳增长的概率较 大，增长底部已经总体建立，不会有持续向下滑落的态势。不过仍需关注房地产市场降温的后续影响是否在加 重，并波及建筑业运行，甚至影响制造业生产。 “影响未来经济增长的因素主要有两个，一是新出口订单下降表明外需走弱苗头可能出现，未来会否影响 制造业生产值得关注，二是房地产市场降温的后续影响是否在进一步加重。”交通银行金融研究中心高级研究 员刘学智称。 中国银行国际金融研究所周四发布报告称，今年三季度，受房地产收紧效果显现、“环保风暴”以及季节 性因素影响，中国经济始于去年四季度的企稳回升动能有所减弱，预计今年三季度、四季度GDP同比增长均为6 .7%，全年增速6.8%左右。 报告称，经济运行的不稳定性因素也在增加，外贸增长动能或有所减弱，市场利率“易升难降”，基建投 资面临资金约束，收入掣肘消费增长，去产能与环保叠加制约工业生产。今年以来，企业融资成本不断上行， 环保督察和去产能等政策压制相关行业投资，采矿业、高耗能行业的投资保持负增长。 中国国家发展改革委主任何立峰日前表示，下一步将着力完善宏观调控，保持经济运行在合理区间；并促 进实体经济转型升级，深化重点领域和关键环节改革，以确保供给侧结构性改革得到深化、守住不发生系统性 金融风险的底线。 下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2016/12月 11月 10月 9月 8月 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以 上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完） (发稿 许菁；审校 李文科/乔艳红)