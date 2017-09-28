重温稿-中国经济：整合营改增期间过渡政策，解决金融业税收抵扣不足问题--总理

路透北京9月28日 - 中国国务院总理李克强昨日主持召开营改增座谈会称，要确保税负全面减轻，适当整合营改增试点期间临时出台的过渡性优惠政策，进一步健全增值税抵扣链条，完善小规模纳税人和简易计税等政策，逐步扩大一般计税方法适用范围，更好解决金融、建筑等行业和小微企业税收抵扣不足的问题。

中国政府网周四刊登新闻稿援引他的讲话并称，要抓紧推进增值税制度后续改革。研究完善增值税标准税率，优化税率结构，适时将目前的税率进一步简并，抓紧研究制定进一步降低制造业增值税税负的办法。

他并强调，在全面实施营改增改革基础上，要加快推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革；积极稳妥推进地方税体系建设，加快培育地方主体税种。

“当前国际竞争日趋激烈，很多国家都在通过减税等措施改善投资环境，...通过简政减税降费，降低制度性交易成本，形成鼓励创业创新、推动产业升级、促进各类市场主体公平竞争的营商环境综合优势。”李克强称。

截至目前，营改增已经累计减轻企业税负1.7万亿元人民币。

李克强指出，由于全面实施营改增试点实质上已取消了营业税，要尽快启动有关法规改废工作，以巩固营改增试点成果；提高征管服务水平，严厉打击虚开增值税发票等偷骗税行为。

2016年5月1日起，中国实施营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。

今年3月中国财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2017年继续实施减税降费政策，进一步降低企业负担，完善营改增试点政策，释放更大减税效应。（完）

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