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重发-****欧洲经济指标预测--9月29日-10月6日****
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2017年9月28日 / 晚上11点49分 / 20 天前

重发-****欧洲经济指标预测--9月29日-10月6日****

5 分钟阅读

 (重发以调整格式)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值 
           
    9月25日当周
    
    9月29日(五)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                   8月       +0.5%       -1.2%
                       (较上年同期)                           +3.2%       +2.7%
    0600 英国Nationwide房价指数(较前月)             9月       +0.1%       -0.1%
                            (较上年同期)                      +1.9%       +2.1%
    0645 法国消费者支出(较前月)                     8月       +0.3%       +0.7%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值     +1.0%         +1%
    0645 法国生产者物价指数(较前月)                 8月         --        +0.1%
    0700 瑞士KOF领先成长指标                        9月       105.5       104.1
    0800 德国经季节调整失业人数变化(万人)           9月     减少0.5     减少0.5
             未经季节调整失业人数(万人)                       247.0       254.5
             经季节调整失业率                                  5.7%        5.7%
             经季节调整失业人数(万人)                           --        253.2
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                     8月    增加13.5   增加11.79
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        增加36   增加36.01
             抵押贷款批准件数(件)                            68,000      68,689
             M4货供额(较前月)                                   --        +0.5%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季       +0.3%       +0.3%
                              (较上年同期)                    +1.7%       +1.7%
    0830 英国企业投资(较前季)                    第二季　　　   --　　     持平
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　-- 　　    持平
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                  第二季   赤字160.0   赤字168.9
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)      9月初值       -0.1%       +0.3%
                             (较上年同期)                     +1.3%       +1.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)               +1.8%       +0.1%
                                  (较上年同期)                +1.3%       +1.4%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                 9月初值       +1.6%       +1.5%
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)               +1.2%       +1.3%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)          8月         --         持平
                                  (较上年同期)                  --        +1.0%
    
    10月2日当周
    
    10月2日(一)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                   8月         --        -0.7%
    0730 瑞士制造业PMI                              9月         --         61.2
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                9月         --         56.3
    0750 法国Markit制造业PMI                        9月         --           56
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                    9月         --         60.6
    0800 欧元区Markit制造业PMI                  9月终值         --         58.2
    0800 意大利失业率                               8月         --        11.3%
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                   9月         --         56.9
    0900 欧元区失业率                               8月         --         9.1%
    
    10月3日(二)
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                 第二季         --         4.3%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                   9月         --         51.1
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)          8月       +0.1%        持平
                              (较上年同期)                    +2.3%         +2%
    
    10月4日(三) 
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                9月         --         55.1
    0750 法国Markit服务业PMI                    9月终值         --         57.1
             Markit综合PMI                                      --         57.2
    0755 德国Markit服务业PMI                    9月终值        55.6        55.6
             Markit综合PMI                                     57.8        57.8
    0800 欧元区Markit服务业PMI                  9月终值        55.6        55.6
                     综合PMI                                   56.7        56.7
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                   9月         --         53.2
    0900 欧元区零售销售(较前月)                     8月       +0.3%       -0.3%
                       (较上年同期)                           +2.6%       +2.6%
    
    10月5日(四)
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)            9月         --         持平
                                (较上年同期)                    --        +0.5% 
    
    10月6日(五)
    0600 德国工业订单(较前月)                       8月       +0.7%       -0.7%
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)               8月         --      赤字838
    0645 法国经常帐收支(亿欧元)                     8月         --       赤字42
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                9月         --        +1.1%
                            (较上年同期)                        --        +2.6%
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)           8月         --        -0.2%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                 --         持平
    (完) (整理 杜明霞；审校 陈宗琦)

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