重发-****欧洲经济指标预测--9月29日-10月6日****

(重发以调整格式) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月25日当周 9月29日(五) 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.5% -1.2% (较上年同期) +3.2% +2.7% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.9% +2.1% 0645 法国消费者支出(较前月) 8月 +0.3% +0.7% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 +1.0% +1% 0645 法国生产者物价指数(较前月) 8月 -- +0.1% 0700 瑞士KOF领先成长指标 9月 105.5 104.1 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 减少0.5 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 247.0 254.5 经季节调整失业率 5.7% 5.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 253.2 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加13.5 增加11.79 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加36 增加36.01 抵押贷款批准件数(件) 68,000 68,689 M4货供额(较前月) -- +0.5% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季 -- 持平 (较上年同期) -- 持平 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季 赤字160.0 赤字168.9 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% +0.3% (较上年同期) +1.3% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.8% +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.4% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +1.6% +1.5% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +1.2% +1.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 10月2日当周 10月2日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 -- -0.7% 0730 瑞士制造业PMI 9月 -- 61.2 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 -- 56.3 0750 法国Markit制造业PMI 9月 -- 56 0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 -- 60.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 -- 58.2 0800 意大利失业率 8月 -- 11.3% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 56.9 0900 欧元区失业率 8月 -- 9.1% 10月3日(二) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第二季 -- 4.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 -- 51.1 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.1% 持平 (较上年同期) +2.3% +2% 10月4日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 -- 55.1 0750 法国Markit服务业PMI 9月终值 -- 57.1 Markit综合PMI -- 57.2 0755 德国Markit服务业PMI 9月终值 55.6 55.6 Markit综合PMI 57.8 57.8 0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 55.6 55.6 综合PMI 56.7 56.7 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 -- 53.2 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.3% -0.3% (较上年同期) +2.6% +2.6% 10月5日(四) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 10月6日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 8月 +0.7% -0.7% 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字838 0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 -- 赤字42 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +1.1% (较上年同期) -- +2.6% 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 8月 -- -0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- 持平 (完) (整理 杜明霞；审校 陈宗琦)