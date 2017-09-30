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更新版 1-台湾货币市场：跨季短率回稳，央行连两日共减发上千亿存单缓解季底效应
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2017年9月30日 / 上午9点43分 / 18 天前

更新版 1-台湾货币市场：跨季短率回稳，央行连两日共减发上千亿存单缓解季底效应

3 分钟阅读

    * 跨季短率回稳既有区间
    * 央行连两日共减发上千亿存单
    * 跨月短票/RP利率大致持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北9月30日 - 台湾银行间跨季短率周六回稳。资调人员指出，周四及周五央行共
减发1,117.1亿台币存单，已有多家银行愿意释出跨季资金，明显缓解季底资金紧缩情势，
令跨季短率未再探高并回落区间整理。
    
    他们表示，由于央行减发存单效应发酵，且多家银行在季底可动用金额确定后，也加入
跨季资金供给行列，使跨月资金流动性明显提高，周六补上班日对票券商跨季拆款利率回稳
至0.38-0.40%。
    
    〞老大减发存单最直接有效了，马上把小火苗给浇熄。〞一位票券资调人员说。
    
    他们并称，9月底正逢营所税暂缴，企业在月底前缴纳营所税到银行公司帐户，造成近
期银行间超额准备垫高，而主要营所税暂缴入库日定在10月3日(下周二)，周一(10月2日)各
行则须将主要营所税暂缴金额转到台银指定帐户。
    
            
 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.305                     30.336    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,383.94                  10,329.94    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.188-0.200%                0.188-0.350%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.400%                0.188-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.400%                0.200-0.400%
    

    **短票利率持稳**
    
    短票方面，大型票券资调人士表示，因应部分企业周末补班日不上班，今日发票量偏少
，成交以到期续作为主，部分跨月短票利率已回跌靠向0.38%，但季底最后一天交易仍有0.4
0%的跨月短票利率也在所难免。
    
    展望下周，他们指出，月初资金将回复宽松态势，短票利率将回到区间低位盘旋。
    
    〞央行把中秋节前紧缩效应一次去除。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.38-0.40%；上日主要在0.40%
。
   
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.396%，区间在0.30-0.42%，
成交100.53亿台币；前日加权平均利率在0.396%，区间在0.385-0.43%，成交59.85亿台币。
    
    台湾央行周六发行204亿台币定存单，发行余额增204亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)2,200.5亿台币，资金落点分别为：周一3,956亿
、周二3,646.5亿、周四2,888亿、周五1,710亿。
   
    拆款中心资料显示，周六银行超额准备969亿台币，累计至周日超额准备1兆2,43
1亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,043亿台币。   
    
    
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，周六补上班日交投清淡，成交以到期
续作为主，RP利率也持在原有区间不变。
    
    他们表示，今日为季底最后交易日，部分银行资金略转趋宽松，投信端也未见明显赎回
压力，让RP利率大致持平；展望下周，时序迈入月初，料RP利率将回落区间低位。
    
    〞老大出来主持公道，季底就安然度过。〞一大型证券商交易员说。
   
    下周主要债券交割则有周二联电公司债发行54亿台币。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，跨月公债RP利率主要在0.31-0.32%；
跨月公司债RP利率则落在0.41-0.43%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；跨月公债RP利率主要在0.28%；
公司债方面，跨月RP利率主要区间在0.30-0.32%。(完) 

 (审校 罗两莎)

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