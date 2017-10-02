重发-台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，受外资汇出及海外市场美元转强带动

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路透台北10月2日 - 台币兑美元周一早盘走贬；交易员称，受到外资大举汇出及海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月天期美元/台币换汇点一度由折价转为溢价影响，促使台币走低；后续观察外资动向及进出口商买卖汇力道。

他们表示，上周六台湾股汇市独家开盘，惟交投冷清无法反应市场真正的供需，早盘在外资大多偏汇出带动下，促使台币明显走贬。

〞早上外商银行进场买美金，海外NDF(一度)从折价转溢价，台币跟着海外NDF走。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员亦称，受到外资大举汇出冲击，早盘台币走贬，惟随台币贬至30.350附近即吸引出口商进场小量挂单，〞30.350以上有看到出口商慢慢出来挂单了，30.400卖压应该会加大。〞

他们指出，因目前是月初，一般上，出口商大多偏观望，但台币若贬至30.400附近，出口商美元卖压将出笼，有望提供台币适度支撑。

本地时间10:31，韩元兑美元报1,145.4，上日收在1,149.1；台币兑美元贬6.6分，报30.371，交易区间在30.305-30.380；台股加权指数则涨0.66%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.309/30.359，上日收在30.334。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.300-30.400

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