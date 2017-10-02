重温稿-台湾货币市场：跨季短率回稳，央行连两日共减发上千亿存单缓解季底效应

* 跨季短率回稳既有区间 * 央行连两日共减发上千亿存单 * 跨月短票/RP利率大致持平 记者 詹静宜 路透台北9月30日 - 台湾银行间跨季短率周六回稳。资调人员指出，周四及周五央行共 减发1,117.1亿台币存单，已有多家银行愿意释出跨季资金，明显缓解季底资金紧缩情势， 令跨季短率未再探高并回落区间整理。 他们表示，由于央行减发存单效应发酵，且多家银行在季底可动用金额确定后，也加入 跨季资金供给行列，使跨月资金流动性明显提高，周六补上班日对票券商跨季拆款利率回稳 至0.38-0.40%。 〞老大减发存单最直接有效了，马上把小火苗给浇熄。〞一位票券资调人员说。 他们并称，9月底正逢营所税暂缴，企业在月底前缴纳营所税到银行公司帐户，造成近 期银行间超额准备垫高，而主要营所税暂缴入库日定在10月3日(下周二)，周一(10月2日)各 行则须将主要营所税暂缴金额转到台银指定帐户。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.305 30.336 台湾加权股价指数<.TWII 10,383.94 10,329.94 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.189% 0.189% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.188-0.200% 0.188-0.350% --一周拆款利率区间 0.195-0.400% 0.188-0.400% --两周拆款利率区间 0.350-0.400% 0.200-0.400% **短票利率持稳** 短票方面，大型票券资调人士表示，因应部分企业周末补班日不上班，今日发票量偏少 ，成交以到期续作为主，部分跨月短票利率已回跌靠向0.38%，但季底最后一天交易仍有0.4 0%的跨月短票利率也在所难免。 展望下周，他们指出，月初资金将回复宽松态势，短票利率将回到区间低位盘旋。 〞央行把中秋节前紧缩效应一次去除。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.38-0.40%；上日主要在0.40% 。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.396%，区间在0.30-0.42%， 成交100.53亿台币；前日加权平均利率在0.396%，区间在0.385-0.43%，成交59.85亿台币。 台湾央行周六发行204亿台币定存单，发行余额增204亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)2,200.5亿台币，资金落点分别为：周一3,956亿 、周二3,646.5亿、周四2,888亿、周五1,710亿。 拆款中心资料显示，周六银行超额准备969亿台币，累计至周日超额准备1兆2,43 1亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,043亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，周六补上班日交投清淡，成交以到期 续作为主，RP利率也持在原有区间不变。 他们表示，今日为季底最后交易日，部分银行资金略转趋宽松，投信端也未见明显赎回 压力，让RP利率大致持平；展望下周，时序迈入月初，料RP利率将回落区间低位。 〞老大出来主持公道，季底就安然度过。〞一大型证券商交易员说。 下周主要债券交割则有周二联电公司债发行54亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，跨月公债RP利率主要在0.31-0.32%； 跨月公司债RP利率则落在0.41-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；跨月公债RP利率主要在0.28%； 公司债方面，跨月RP利率主要区间在0.30-0.32%。(完) (审校 罗两莎)