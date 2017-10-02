更正-国际油市：OECD石油库存今年料有较大降幅，但明年或许不减反增--IEA

(更正：因英文原文有误，内文第八段应为“平均减少20万桶/日”，非“90万桶/日”)

路透新加坡10月2日 - 国际能源署(IEA)表示，尽管石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国协力减产带动石油库存在今年“大幅”下降，但预计美国页岩油将会增产，且中国原油进口存在不确定性，明年石油库存或将再次攀升。

“在OPEC产量保持不变的情况下，未来六到九个月经济合作暨发展组织(OECD)成员国的原油库存不会真正有较大降幅。”IEA石油储存市场分析师Olivier Lejeune周五表示。

“我们预期2018年石油库存会增加。”Lejeune说道，该预测仍假定OPEC维持产量不变。

Lejeune称，明年石油库存下降放缓的主要原因之一是，以美国页岩油生产商为首的非OPEC产量料将增加，IEA预测美国页岩油产量将会增加110万桶/日。

围绕中国原油进口量的不确定性，加剧了这一问题。

中国缺少令人信服的库存数据，抑制了估计其未来需求的能力，但今年的进口规模暗示商业和战略石油库存大幅增加，在一定程度上抵消了其他地方的库存减少。

Lejeune称，“(作出OECD库存减少的预估)要当心的是，中国可能在增加库存，”

他称，假设OPEC石油产量不变，IEA估计今年库存平均减少20万桶/日，其中多数已发生在第二季。

IEA在最新的月报中称，7月OECD商业库存持平于30.16亿桶--而通常7月份库存会上升--但仍较五年均值高出1.90亿桶。

OPEC和俄罗斯牵头的非OPEC产油国在5月决定将减产协议的实施时间延长九个月至2018年3月，以扭转全球石油供应过剩的局面。油市供应过剩曾导致过去三年油价腰斩，产油国收入骤降。

Lejeune认为，身为OPEC成员国的利比亚和尼日利亚增加产出，这也可能打乱该组织再平衡油市的努力。

油价在9月升至近26个月高位，有迹象显示油市正在稳步推进再平衡。

但行业参与人士指出，若要延续油市再平衡的动能，OPEC和非OPEC产油国将需把减产行动进一步延长到明年3月以后。(完) (编译 于春红/孙茉莉/高琦 审校 郑茵/艾茂林/李婷仪)