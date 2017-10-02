更新版 1-台湾金融：维持保险投资国际债券现状，保发中心将检讨风险--金管会主委

(新增国民党立委提案)

路透台北10月2日 - 台湾金管会主委顾立雄周一称，目前仍要维持保险业投资国际板债券的现状，并没有要冻结，研议请保发中心检讨保险业投资国际板债券的风险。

此外，立法院财委会今日也决议通过国民党立委曾铭宗等人联合提案，请金管会在11月底提出保险业投资国际板债券检讨报告及研议是否修正现行规定，并函覆财委会。

顾立雄在立法院备询后受访并指出，针对立法委员关注国际板债券流动性欠佳，担心保险业投资国际板债券部位跃升破3兆台币恐衍生投资风险，将先从风险管控角度出发，若有风险问题才会再议后续管控。

“他们所取得成本扣掉汇率还有赚，我们会来了解产生的压力到底有多大。”他说。

顾立雄在会中也称，因国际板债券投资涉及汇率和利率双风险，希望保险公司做好风控。

他并提到深知保险业本身取得资金成本较高达3%，要不要采取立委建议针对国际板债券实施分级管理，仍要视后续检讨保险业投资国际板债券风险情形而定。

保险业投资国际板债券在2006-2014年间金额仅1,000亿台币，但2014年6月放宽保险业投资国际板债券不计入海外投资限额以后，三年内保险业投资国际板债券余额已成长突破3兆台币大关。

民进党立委郭正亮会中质询时指出，明年可能发生利率飙升和汇率翻转的问题，惟台湾国际板债券流动性几乎是零，若市场反转，利率和汇率发生问题，保险业恐造成巨大损失。

不过，也有立委提案中指出，鉴于金管会开放保险业投资国际板债券后，三年来增加保险业获利1,500亿台币、政府税收267亿台币，并增加证券及相关周边相关事业营业收入68亿台币，及吸引外国大型公司来台发债，提升台湾在国际资本市场知名度等效益。

为因应保险业投资国际板债券风险，金管会年中已实施保险业投资国际板债券不可赎回年限至少满五年。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)