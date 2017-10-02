更新版 1-台湾货币市场：季底紧缩因素去除短率下滑，大行下调拆款利率

* 季底限制解除，大行拆款利率下调 * 资金供应无虞，营所税上缴影响有限 * 短票与RP利率走低，短票或有下调空间 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北10月2日 - 台湾银行间短率高位周一下滑。资调人员指出，季底BIS(资本适足率)限制解除，资 金供给恢复顺畅，大行对票券商开出的一周拆款利率降至0.37%，令短率高位回落。 他们表示，今日因各家银行须将营所税暂缴金额转到台银指定帐户，市场资金分配不均，但因季底紧缩因 素去除，调度已恢复顺畅。 〞季底过了，只要抓几个大客户就差不多了。〞一位拆入方银行资调人员说。 另一拆入方银行资调人士也指出，因应营所税缴纳，自上月底资金就陆续转到台银指定帐户，今日因季底 因素已过，自外商银行拆入了不少资金。只是隔拆利率并未明显下调，资金成本有点高。 一票券商资调人士则称，今日大行将一周及两周的拆款利率开在0.37%，比预估的利率要低一些。这可能 会带动短票成交利率的向下调整。 他们表示，营所税暂缴入库日定在3日(周二)，今日各行须将主要营所税暂缴金额转到台银指定帐户。 至于明日央行将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利 率中值料落在0.440-0.450%，前次标售均标在0.451%。 央行今日也表示，为调整下周连假存单到期金额分配不均的情形，将于11日(下周三)增发27天期存单，利 率为0.59%同28天期存单。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.413 30.305 台湾加权股价指数<.TWII 10,465.16 10,383.94 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.189% 0.189% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.188-0.280% 0.188-0.200% --一周拆款利率区间 0.188-0.330% 0.195-0.400% --两周拆款利率区间 0.195-0.380% 0.350-0.400% **短票利率下滑** 短票方面，大型票券资调人士表示，月初资金恢复宽松态势，因应大行将拆款利率下调至0.37%，短票利 率也回落至0.37-0.38%。 他们指出，若按照大行开出的拆款利率，且本月没有特殊紧缩因子来看，短票成交利率仍有往下调整空间 。 〞大行开出拆款利率比预估还低，让我吓了一跳。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.38-0.40%；上日主要在0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.399%，区间在0.36-0.43%，成交63.36亿台币 ；前日加权平均利率在0.396%，区间在0.30-0.42%，成交100.53亿台币。 台湾央行周一发行3,957亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,956亿台币，发行余额增1亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)2,200.5亿台币，资金落点分别为：周二3,646.5亿、周四2,888亿、 周五1,710亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备负315亿台币，累计超额准备12,337亿台币、加计前期1%的 超额准备13,949亿台币。 **证券商小幅下调利率** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，月初资金状况略偏宽松，RP成交利率回到季底前水准。 他们表示，今日市场仍有营所税资金暂缴的因子干扰，但整体供应无虞，预料利率不会有明显变化。 本周主要债券交割则有周二联电公司债发行54亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率小幅下滑，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，上日在0.31-0 .32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.42%，上日为0.41-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；一周内公债RP利率主要在0.28-0.32%；公司债方面 ，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) (审校 詹静宜)