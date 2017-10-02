更新版 1-《全球汇市》美国经济前景利多带动美元上涨，加泰罗尼亚局势打压欧元走低

* 美国制造业数据强劲，提振美元 * 欧洲政治不确定性重压欧元 * 技术面预示美元兑日圆进一步走强 (新增收盘表格) 路透纽约10月2日 - 美元兑欧元和日圆周一上涨，因投资者对美国经济感到乐观，且欧 元因西班牙加泰罗尼亚地区独立公投引发暴力事件拖累下跌。 美元受到提振，因数据显示9月美国制造业活动急升至逾13年半高位，新订单和原材料 价格大幅上涨。 “供应管理协会(ISM)公布的美国制造业活动数据令人鼓舞，”法国农业信贷银行汇市 策略师Vassili Serebriakov说。 “我认为市场推高美元，是因为投入物价分项指数跳升。但我认为，有必要谨慎看待这 些数据，因它不是经季节性调整，可能反映最近的飓风造成的影响，”Serebriakov补充说 。 美国税改议案和12月再次升息的可能性上周提振美元走强。 白宫在上周三公布期待已久的税改框架，向美国企业和民众提供减税。 美国总统特朗普正在加快物色美国联邦储备理事会(美联储/FED)下一任主席，他与前美 联储理事瓦尔许进行了会谈。外界认为，瓦尔许鹰派色彩比叶伦浓厚。 特朗普还考虑另外三位人选，叶伦也是其中一位。 纽约尾盘，美元兑欧元 升0.57%，报1.1746美元，兑日圆 升0.12%，报112. 61日圆。 西班牙加泰罗尼亚地区独立公投发生暴力事件，燃点对欧元区政治风险的担忧，拖累欧 元下跌。 西班牙首相拉霍伊面临该国数十年来最严重的一场宪政危机，此前西班牙加泰罗尼亚地 区官员表示，该地区的公投中有90%选民选择脱离西班牙。 “欧洲政治风险增加，”瑞银汇市策略师Constantin Bolz说。不过，“总的来说，我 们预期该因素将不会带来巨大的，持久的影响。” 花旗技术分析师表示，美国公债收益率9月月线上升，公债收益率将可能进一步上升。 这会带动美元兑日圆继续攀升，因该货币对同债券走势息息相关，且美元兑日圆在9月 由跌转升，包括费兹派屈克在内的花旗银行技术分析师在报告中表示。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1730 1.1812 -0.69 +11.58 1.0513 美元/日圆 112.75 112.47 +0.25 -3.53 116.87 欧元/日圆 132.29 132.90 -0.46 +7.43 123.14 美元/瑞郎 0.9744 0.9680 +0.66 -4.26 1.0178 英镑/美元 1.3275 1.3396 -0.90 +7.61 1.2336 美元/加元 1.2507 1.2467 +0.32 -6.87 1.3430 美元/离岸人民币 6.6723 6.6468 +0.38 -4.31 6.9726 澳元/美元 0.7825 0.7833 -0.10 +8.45 0.7215 欧元/瑞郎 1.1434 1.1437 -0.03 +6.69 1.0717 欧元/英镑 0.8835 0.8816 +0.22 +3.72 0.8518 新西兰元/美元 0.7194 0.7205 -0.15 +3.65 0.6941 美元/挪威克朗 8.0004 7.9590 +0.52 -7.37 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3872 9.4035 -0.17 +3.32 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1686 8.1462 +0.27 -10.31 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5839 9.6228 -0.40 +0.04 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)