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更新版 1-《全球汇市》美国经济前景利多带动美元上涨，加泰罗尼亚局势打压欧元走低
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2017年10月2日 / 晚上10点16分 / 16 天前

更新版 1-《全球汇市》美国经济前景利多带动美元上涨，加泰罗尼亚局势打压欧元走低

3 分钟阅读

    * 美国制造业数据强劲，提振美元
    * 欧洲政治不确定性重压欧元
    * 技术面预示美元兑日圆进一步走强

 (新增收盘表格)
    路透纽约10月2日 - 美元兑欧元和日圆周一上涨，因投资者对美国经济感到乐观，且欧
元因西班牙加泰罗尼亚地区独立公投引发暴力事件拖累下跌。
    
    美元受到提振，因数据显示9月美国制造业活动急升至逾13年半高位，新订单和原材料
价格大幅上涨。            
    
    “供应管理协会(ISM)公布的美国制造业活动数据令人鼓舞，”法国农业信贷银行汇市
策略师Vassili Serebriakov说。
    
    “我认为市场推高美元，是因为投入物价分项指数跳升。但我认为，有必要谨慎看待这
些数据，因它不是经季节性调整，可能反映最近的飓风造成的影响，”Serebriakov补充说
。
    美国税改议案和12月再次升息的可能性上周提振美元走强。
    
    白宫在上周三公布期待已久的税改框架，向美国企业和民众提供减税。
        
    美国总统特朗普正在加快物色美国联邦储备理事会(美联储/FED)下一任主席，他与前美
联储理事瓦尔许进行了会谈。外界认为，瓦尔许鹰派色彩比叶伦浓厚。
    
    特朗普还考虑另外三位人选，叶伦也是其中一位。
    
    纽约尾盘，美元兑欧元      升0.57%，报1.1746美元，兑日圆      升0.12%，报112.
61日圆。
    
    西班牙加泰罗尼亚地区独立公投发生暴力事件，燃点对欧元区政治风险的担忧，拖累欧
元下跌。
    
    西班牙首相拉霍伊面临该国数十年来最严重的一场宪政危机，此前西班牙加泰罗尼亚地
区官员表示，该地区的公投中有90%选民选择脱离西班牙。
    
    “欧洲政治风险增加，”瑞银汇市策略师Constantin Bolz说。不过，“总的来说，我
们预期该因素将不会带来巨大的，持久的影响。”
    花旗技术分析师表示，美国公债收益率9月月线上升，公债收益率将可能进一步上升。
    
    这会带动美元兑日圆继续攀升，因该货币对同债券走势息息相关，且美元兑日圆在9月
由跌转升，包括费兹派屈克在内的花旗银行技术分析师在报告中表示。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1730   1.1812   -0.69  +11.58   1.0513
    美元/日圆                   112.75   112.47   +0.25   -3.53   116.87
    欧元/日圆                   132.29   132.90   -0.46   +7.43   123.14
    美元/瑞郎                   0.9744   0.9680   +0.66   -4.26   1.0178
    英镑/美元                   1.3275   1.3396   -0.90   +7.61   1.2336
    美元/加元                   1.2507   1.2467   +0.32   -6.87   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6723   6.6468   +0.38   -4.31   6.9726
    澳元/美元                   0.7825   0.7833   -0.10   +8.45   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1434   1.1437   -0.03   +6.69   1.0717
    欧元/英镑                   0.8835   0.8816   +0.22   +3.72   0.8518
    新西兰元/美元               0.7194   0.7205   -0.15   +3.65   0.6941
    美元/挪威克朗               8.0004   7.9590   +0.52   -7.37   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3872   9.4035   -0.17   +3.32   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1686   8.1462   +0.27  -10.31   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5839   9.6228   -0.40   +0.04   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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