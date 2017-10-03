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更新版 1-台湾货币市场：短率靠向区间低位，留意外汇市场变化
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2017年10月3日 / 上午9点59分 / 15 天前

更新版 1-台湾货币市场：短率靠向区间低位，留意外汇市场变化

3 分钟阅读

    * 提存期底操作保守，但整体仍偏宽松
    * 留意台币贬值趋势，外资尚未大幅汇出
    * 拆款与短票利率靠向低位，或有微调空间

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北10月3日 - 台湾银行间短率周二靠向区间低位。资调人员指出，今日是提存期底，银行操作偏向
保守，惟因季底紧缩因素已过，拆款利率也陆续向区间低位靠拢。
        
    他们表示，虽然10月没有特别紧缩因素，不过仍要留意最近台币兑美元的贬值趋势。目前虽尚未
见到外资有大举汇出动作，向外资保管行拆借也不受影响，但仍得保持警觉。
    
    〞我们相信央行会因应外资动向做好调控，但仍得审慎因应。〞一位银行资调人员说。
    
    另一银行资调人员则称，近期台币贬值主要受市场预期美联储(FED)12月将升息影响，外资虽有汇出需求
，但只要动作不大，基本上对货市的影响有限。
    
    他们认为，明日中秋节假期过后将迈入新提存期，照理说短率应该还有下调的空间，不过接下来又是四天
的双十节连续假期，由于拆借天期拉长，利率调整也将有限。
    
    台币兑美元周二出量收贬，并创逾两个月新低。交易员表示，受到外资大举汇出，本周两个交易
日净汇出近10亿美元，午后出口商虽有进场抛汇，但不敌外资美元买盘，促使台币进一步收低。
    
      
 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.450                     30.413    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,469.35                  10,465.16    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.200%               0.188-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.330%               0.188-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.380%               0.195-0.380%
   
    
    **短票利率靠向低位**
    
    短票方面，大型票券资调人士表示，随着跨月资金供给出笼，短票成交利率也调整为正常模式，月内利率
靠向0.35%，跨月则为0.37%。
    
    他们指出，今日是提存期底，银行资金进出的动作都不大，大行买票利率仍高挂在0.40%。但预期进入新
提存期后也会下调至0.37%。
    
    〞中秋后资金会更宽松，短率应该会靠向低位。〞一大型票券商交易员说。    
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35-0.37%；上日主要在0.37-0.38%。
   
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.366%，区间在0.35-0.39%，成交63.48亿台币
；前日加权平均利率在0.399%，区间在0.36-0.43%，成交63.36亿台币。
     
    台湾央行周二发行1,976.5亿台币定存单，发行余额减1,670亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)2,200.5亿台币，资金落点分别为：周四2,888亿、周五1,710亿。
   
    拆款中心资料显示，周二银行超额准备515亿台币，累计超额准备1兆2,865亿台币、加计前期1%的
超额准备1兆4,477亿台币。   
    
    
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今日资金状况大致平稳，多以到期续作为主，由于是提
存期底，利率持稳没有变化。
    
    他们表示，10月没有特殊紧缩因子，预计在双十长假过后，会试着将利率往下调整。   
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，同上日；月内
公司债RP利率则落在0.40-0.41%，同上日。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；一周内公债RP利率主要在0.28-0.32%；公司债方面
，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) 

 (审校 詹静宜)

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