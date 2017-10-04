更新版 1-《全球汇市》美元在非农就业报告出炉前下跌，ISM数据强劲令跌幅缩小

* 数据强劲，提振12月升息前景 * 周五出炉的非农就业报告是市场焦点所在 * 对瓦尔许出任下一任美联储主席的预期降温 (新增收盘表格) 路透纽约10月4日 - 美元周三下跌，因投资者在倍受关注的就业报告周五出炉前调整头 寸，但今日公布的服务业数据强劲，令美元缩减跌幅。 美国经济数据不断改善，加之美国减税前景和美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升 息的可能性，在近几周提振美元。 不过，交易商本周对美元抱持谨慎态度，因担心最近吹袭美国的飓风可能拖累上月的就 业报告。 “人们害怕就业报告受到飓风影响，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理B oris Schlossberg说。 纽约尾盘，美元指数 下跌0.7%，报93.479，稍早低见93.259。 美元缩减跌幅，因美国供应管理协会(ISM)公布，9月非制造业指数上升至2005年8月来 最高，投入物价分项指数升至2012年2月来最高水准。 “该数据的各分项指标似乎都支持美联储在12月升息，”Schlossberg说。 其他数据显示，美国9月民间就业岗位增加13.5万个，高于分析师预期，尽管飓风哈维 和伊尔玛对“较小规模的零售商造成明显影响。” 在为周三举行的一社区银行会议准备的演讲稿中，美联储主席叶伦没有就经济和货币政 策发表评论。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商现在预期12月升息机率为83%，高于周 二的78%。 投资者调整头寸，因为相较之前的预期，美国总统特朗普可能任命一位，政策立场不那 么强硬的人出任下一任美联储主席。 Politico周二报导，相比前美联储理事瓦尔许，美国财长努钦(Steven Mnuchin)更青睐 的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。外界认为，瓦尔许的货币政策立场更鹰派。 周三多则新闻报导也显示，瓦尔许出任美联储主席的可能性不大。 “仅仅数日前，大家都认为瓦尔许将会是下一任美联储主席，市场认为，瓦尔许支持从 紧的货币政策，”德国商业银行汇市研究部主管Ulrich Leuchtmann说。 “现在，所有人都认为，鲍威尔出任美联储主席的可能性更高，认为鲍威尔将主张非常 ，非常缓慢地收紧货币政策，”Leuchtmann说。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1759 1.1742 +0.14 +11.85 1.0513 美元/日圆 112.74 112.84 -0.09 -3.53 116.87 欧元/日圆 132.58 132.52 +0.05 +7.67 123.14 美元/瑞郎 0.9749 0.9736 +0.13 -4.21 1.0178 英镑/美元 1.3243 1.3234 +0.07 +7.35 1.2336 美元/加元 1.2471 1.2486 -0.12 -7.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.6482 6.6666 -0.28 -4.65 6.9726 澳元/美元 0.7863 0.7834 +0.37 +8.98 0.7215 欧元/瑞郎 1.1466 1.1433 +0.29 +6.99 1.0717 欧元/英镑 0.8877 0.8870 +0.08 +4.21 0.8518 新西兰元/美元 0.7166 0.7157 +0.13 +3.24 0.6941 美元/挪威克朗 7.9561 7.9802 -0.30 -7.88 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3570 9.3702 -0.14 +2.98 9.0858 美元/瑞典克朗 8.0969 8.1361 -0.48 -11.10 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5209 9.5572 -0.38 -0.62 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)