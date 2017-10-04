FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-《全球汇市》美元在非农就业报告出炉前下跌，ISM数据强劲令跌幅缩小
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月4日 / 晚上10点18分 / 14 天前

更新版 1-《全球汇市》美元在非农就业报告出炉前下跌，ISM数据强劲令跌幅缩小

3 分钟阅读

    * 数据强劲，提振12月升息前景
    * 周五出炉的非农就业报告是市场焦点所在
    * 对瓦尔许出任下一任美联储主席的预期降温

 (新增收盘表格)
    路透纽约10月4日 - 美元周三下跌，因投资者在倍受关注的就业报告周五出炉前调整头
寸，但今日公布的服务业数据强劲，令美元缩减跌幅。
        
    美国经济数据不断改善，加之美国减税前景和美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升
息的可能性，在近几周提振美元。
        
    不过，交易商本周对美元抱持谨慎态度，因担心最近吹袭美国的飓风可能拖累上月的就
业报告。
    
    “人们害怕就业报告受到飓风影响，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理B
oris Schlossberg说。
    
    纽约尾盘，美元指数      下跌0.7%，报93.479，稍早低见93.259。
    
    美元缩减跌幅，因美国供应管理协会(ISM)公布，9月非制造业指数上升至2005年8月来
最高，投入物价分项指数升至2012年2月来最高水准。            
    
    “该数据的各分项指标似乎都支持美联储在12月升息，”Schlossberg说。
    
    其他数据显示，美国9月民间就业岗位增加13.5万个，高于分析师预期，尽管飓风哈维
和伊尔玛对“较小规模的零售商造成明显影响。”
    在为周三举行的一社区银行会议准备的演讲稿中，美联储主席叶伦没有就经济和货币政
策发表评论。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商现在预期12月升息机率为83%，高于周
二的78%。

    投资者调整头寸，因为相较之前的预期，美国总统特朗普可能任命一位，政策立场不那
么强硬的人出任下一任美联储主席。
    
    Politico周二报导，相比前美联储理事瓦尔许，美国财长努钦(Steven Mnuchin)更青睐
的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。外界认为，瓦尔许的货币政策立场更鹰派。
        
    周三多则新闻报导也显示，瓦尔许出任美联储主席的可能性不大。
    
    “仅仅数日前，大家都认为瓦尔许将会是下一任美联储主席，市场认为，瓦尔许支持从
紧的货币政策，”德国商业银行汇市研究部主管Ulrich Leuchtmann说。
    
    “现在，所有人都认为，鲍威尔出任美联储主席的可能性更高，认为鲍威尔将主张非常
，非常缓慢地收紧货币政策，”Leuchtmann说。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1759   1.1742   +0.14  +11.85   1.0513
    美元/日圆                   112.74   112.84   -0.09   -3.53   116.87
    欧元/日圆                   132.58   132.52   +0.05   +7.67   123.14
    美元/瑞郎                   0.9749   0.9736   +0.13   -4.21   1.0178
    英镑/美元                   1.3243   1.3234   +0.07   +7.35   1.2336
    美元/加元                   1.2471   1.2486   -0.12   -7.14   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6482   6.6666   -0.28   -4.65   6.9726
    澳元/美元                   0.7863   0.7834   +0.37   +8.98   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1466   1.1433   +0.29   +6.99   1.0717
    欧元/英镑                   0.8877   0.8870   +0.08   +4.21   0.8518
    新西兰元/美元               0.7166   0.7157   +0.13   +3.24   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9561   7.9802   -0.30   -7.88   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3570   9.3702   -0.14   +2.98   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.0969   8.1361   -0.48  -11.10   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5209   9.5572   -0.38   -0.62   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below