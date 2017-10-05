更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--10月5日-10月12日

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10月5日(四)

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹发表讲话，不清楚他是否会详细阐述其认为可能很快升息的看法(1730)。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂发表演说1600)。

维也纳--英国央行主管纸币的官员Victoria Cleland在“现金的未来”会议中发表演说(0700)。

墨尔本--澳洲央行副总裁德贝尔参与墨尔本学院宏观经济政策会议的小组讨论(0530)。

马尼拉--第四届东盟-欧盟高层会议(至10月6日)

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特在欧洲央行举办的第七届中欧、东欧与南欧国家(CESEE)会议上致欢迎词(0815)，并主持首次会议，主题为“CESEE的追赶过程”(0830)。欧洲央行执委科尔主持第二次会议，主题为“CESEE国家实现可持续经济趋同的挑战和政策”(1215)。

纽约--美国联邦储备理事会理事鲍威尔、纽约联储总裁杜德利、美国财政部市场操作集团(Treasury Market Practices Group)成员--摩根士丹利的Tom Wipf和摩根大通的Sandie O‘Connor在如何改善该集团操作的研讨会上讲话(1230)。

奥斯汀--美国费城联储总裁哈克在联邦储备系统主办的投资美国劳动力大会上讲话(1330)。堪萨斯城联储总裁乔治也在同一会议上发表讲话(2030)。

圣路易斯--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在圣路易斯联储主办的“21世纪的社区银行：研究和政策会议”发表主旨演讲(1315)。

10月6日(五)

维也纳--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在“经济复苏及欧元区货币政策”会议中发表演说。这场活动将由欧洲央行(ECB)管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼主持(1330)。

伦敦--英国央行官员Chris Salmon在一场金融市场宏观架构会议中演讲(0800)。

剑桥--英国央行官员Andrew Hauser就创新及金融技术发表演说(1130)。

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹发表演说(1200)。

纽约布鲁克林--美国纽约联储总裁杜德利发表题为“货币政策前景以及受教育水平提高对经济流动性的重要作用”的演讲(1615)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说，主题为“全美大都会统计地区生活水平”(1750)。

奥斯汀--联邦储备系统主办活动“投资美国劳动力ˇ”会议。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗将发表演说(1645)，亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克参加问答环节(1315)。

曼谷--泰国央行发布货币政策报告。

莫斯科--俄罗斯央行第一副总裁什韦佐夫举行在线会议(1000)。

10月7日(六)

蒙特利尔--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在第84届国际大西洋经济会议发表演讲(1545)。

10月9日(一)

卢森堡--欧元集团会议。

10月10日(二)

华盛顿--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在国际货币基金组织(IMF)做小组发言(1800)。

美国加州--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加斯坦福大学经济政策研究中心会议的问答环节(0000)。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利发表演说(1400)。

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

10月11日(三)

北京--中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议。

华盛顿--美国财长努钦将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上发表讲话。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上就“20国集团(G20)：与非洲相容”发表讲话(1000)。

纽约--纽约联储执行副总裁及市场部主管波特(Simon M. Potter)就“美国退出策略”发表讲话(1710)。

苏黎世--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在一个活动上参加讨论(1115)。

莱克内斯--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表讲话。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月会议记录(1800)。

10月12日(四)

华盛顿--美国财长努钦将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上发表讲话。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上就新兴市场进行主题演讲(1030)。

华盛顿--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在国际金融协会(IIF)发表演讲(1915)。

香港--美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)将在“非传统货币政策：经验教训”(Unconventional Monetary Policy: Lessons Learned)会议上就“美国资产负债表正常化”发表讲话(2115)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策会议纪录。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 徐文焰/许娜；审校 李爽/王洋)