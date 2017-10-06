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重温稿-台湾货币市场：短率低位微幅下调，提存期初大行拆款利率开低
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2017年10月6日 / 凌晨12点01分 / 13 天前

重温稿-台湾货币市场：短率低位微幅下调，提存期初大行拆款利率开低

2 分钟阅读

    * 提存期初资金充沛，拆款短率微幅下调
    * 一年期定存单交割令资金分配略有不均
    * 月内短票利率低位下滑，RP高位下调

     记者 董永年
    路透台北10月5日 - 台湾银行间短率周四区间低位微幅下调。资调人员指出，进入提存期初，资金供应回
复充沛，一大行开出一周拆款利率至0.36%，使得区间低位向下调整。
        
    不过，他们表示，今日因有1,700亿台币一年期定存单交割，且近期有外资汇出，市场资金分布略有不均
，但也因需求有限，多以到期续作为主，整体仍属宽裕。
    
    〞市场资金还好，没很松。〞一位拆入方银行资调人员说。
    
    不过另一拆出方银行资调人员则称，由于季底没有拆出资金，因此今日拆款没生意可做，连续做的也没有
。

    银行资调人士表示，今日市场资金分配稍有不均，有些与外商银行往来较密切的银行不敢负数操作，可能
与外资近期汇出使得保管行资金较不宽裕有关。     
      
 本地时间17:49                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.350                     30.450    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,518.27                  10,469.35    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.200%                0.183-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.370%                0.183-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.370%                0.190-0.380%
 
    
    **月内短票利率低位下滑**
    
    短票方面，大型票券资调人士表示，提存期初月内短钱动能充沛，部分月内短票利率靠向0.34%。跨月则
仍以0.37%为主。
    
    他们指出，今日大行开出的30天期买票利率在0.38%，由于季底靠大行帮忙度过关卡，因此买票利率虽然
较市场行情高一点，但仍会满足需求。
    
    〞一周拆款利率下滑，这样跨月短票也有微幅下滑可能。〞一大型票券商交易员说。   
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.34-0.37%；上日主要在0.35-0.37%。
   
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.35-0.40%，成交114.69亿台币
；前日加权平均利率在0.366%，区间在0.35-0.39%，成交63.48亿台币。
     
     台湾央行周四发行4,590.5亿台币定存单，发行余额增1,702.5亿台币。周五到期央行存单金额为1,710亿
。
   
    拆款中心资料显示，周四银行超额准备负37亿台币，累计超额准备499亿台币、加计前期1%的超额
准备1,761亿台币。   
    
    
    **RP利率高位下调**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，中秋过后，利率回复月初应有水准，RP利率区间高位向
下调整。投信、寿险等客户以到期续作为主。
    
    另一票券商交易员则表示，今日市场资金分布多缺不一，但整体供应无虞。双十假期后利率或有小幅下调
空间。     
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，跨月报0.32%
；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月报0.42-0.43%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；一周内公债RP利率主要在0.28-0.33%；公司债方面
，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) 

 (审校 詹静宜)

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