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更新版 1-《全球汇市》美元触及七周高位，静待明天公布的就业报告
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2017年10月5日 / 晚上10点16分 / 13 天前

更新版 1-《全球汇市》美元触及七周高位，静待明天公布的就业报告

3 分钟阅读

    * 8月贸易赤字收窄，核心资本财订单上升
    * 聚焦周五公布的就业报告
    * 欧元下跌，此前欧洲央行公布9月会议记录

 (新增收盘表格)
    路透纽约10月5日 - 美元指数周四升至七周高位，因数据直指美国经济稳健增长，倍受
关注的9月就业报告将在明日公布。
    
    美国8月贸易逆差收窄，因商品和服务出口升至两年半高位，而上周初请失业金人数降
幅超预期。
    
    美国8月工厂订单和核心资本财订单的升幅高于初值，显示企业支出强劲，可能扶助抵
销部分飓风哈维和伊尔玛对经济造成的拖累。
        
    “今早发表的美国经济数据强劲，支持美元上涨，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli表
示。
    
    美元指数      升至93.989，为8月17日来最高。
    
    美元上涨，受美债收益率攀升支撑。美国主要股指触及纪录高位，推高美债收益率。
    
    美国经济数据不断改善，加之美国减税前景和美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升
息的可能性，在近几周提振美元。
        
    不过，美元涨势在本周稍早暂竭，因担忧周五公布的就业报告可能受到近期的飓风拖累
。
    
    “我认为，如果就业报告数据好于预期，美元将进一步上涨，因为数据提振美国联邦公
开市场委员会(FOMC)在12月及以后收紧政策的预期。”
    
    “如果就业数据疲弱，美元可能不作出反应，因为(市场已消化)就业数据可能受飓风的
影响，”Harajli补充说。
        
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商现在消化美联储12月升息的机率为86%
，高于一周前的78%。
    
    欧元下跌，此前欧洲央行公布会议记录，市场认为会议记录偏鸽派。  
    
    欧洲央行9月会议记录显示，决策者们讨论了延长资产购买计划可能的各种情境，部分
人士认为任何决定都应包含减少资产购买。            
    
    纽约尾盘，欧元兑美元      下跌0.51%，报1.1699美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1710   1.1759   -0.42  +11.39   1.0513
    美元/日圆                   112.81   112.74   +0.06   -3.47   116.87
    欧元/日圆                   132.11   132.58   -0.35   +7.28   123.14
    美元/瑞郎                   0.9781   0.9749   +0.33   -3.90   1.0178
    英镑/美元                   1.3117   1.3243   -0.95   +6.33   1.2336
    美元/加元                   1.2563   1.2471   +0.74   -6.46   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6539   6.6482   +0.09   -4.57   6.9726
    澳元/美元                   0.7794   0.7863   -0.88   +8.02   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1454   1.1466   -0.10   +6.88   1.0717
    欧元/英镑                   0.8925   0.8877   +0.54   +4.78   0.8518
    新西兰元/美元               0.7113   0.7166   -0.74   +2.48   0.6941
    美元/挪威克朗               8.0025   7.9561   +0.58   -7.35   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3736   9.3570   +0.18   +3.17   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1404   8.0969   +0.54  -10.62   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5327   9.5209   +0.12   -0.49   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/徐文焰；审校 母红/龚芳)

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