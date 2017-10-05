更新版 1-《全球汇市》美元触及七周高位，静待明天公布的就业报告

* 8月贸易赤字收窄，核心资本财订单上升 * 聚焦周五公布的就业报告 * 欧元下跌，此前欧洲央行公布9月会议记录 (新增收盘表格) 路透纽约10月5日 - 美元指数周四升至七周高位，因数据直指美国经济稳健增长，倍受 关注的9月就业报告将在明日公布。 美国8月贸易逆差收窄，因商品和服务出口升至两年半高位，而上周初请失业金人数降 幅超预期。 美国8月工厂订单和核心资本财订单的升幅高于初值，显示企业支出强劲，可能扶助抵 销部分飓风哈维和伊尔玛对经济造成的拖累。 “今早发表的美国经济数据强劲，支持美元上涨，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli表 示。 美元指数 升至93.989，为8月17日来最高。 美元上涨，受美债收益率攀升支撑。美国主要股指触及纪录高位，推高美债收益率。 美国经济数据不断改善，加之美国减税前景和美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升 息的可能性，在近几周提振美元。 不过，美元涨势在本周稍早暂竭，因担忧周五公布的就业报告可能受到近期的飓风拖累 。 “我认为，如果就业报告数据好于预期，美元将进一步上涨，因为数据提振美国联邦公 开市场委员会(FOMC)在12月及以后收紧政策的预期。” “如果就业数据疲弱，美元可能不作出反应，因为(市场已消化)就业数据可能受飓风的 影响，”Harajli补充说。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商现在消化美联储12月升息的机率为86% ，高于一周前的78%。 欧元下跌，此前欧洲央行公布会议记录，市场认为会议记录偏鸽派。 欧洲央行9月会议记录显示，决策者们讨论了延长资产购买计划可能的各种情境，部分 人士认为任何决定都应包含减少资产购买。 纽约尾盘，欧元兑美元 下跌0.51%，报1.1699美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1710 1.1759 -0.42 +11.39 1.0513 美元/日圆 112.81 112.74 +0.06 -3.47 116.87 欧元/日圆 132.11 132.58 -0.35 +7.28 123.14 美元/瑞郎 0.9781 0.9749 +0.33 -3.90 1.0178 英镑/美元 1.3117 1.3243 -0.95 +6.33 1.2336 美元/加元 1.2563 1.2471 +0.74 -6.46 1.3430 美元/离岸人民币 6.6539 6.6482 +0.09 -4.57 6.9726 澳元/美元 0.7794 0.7863 -0.88 +8.02 0.7215 欧元/瑞郎 1.1454 1.1466 -0.10 +6.88 1.0717 欧元/英镑 0.8925 0.8877 +0.54 +4.78 0.8518 新西兰元/美元 0.7113 0.7166 -0.74 +2.48 0.6941 美元/挪威克朗 8.0025 7.9561 +0.58 -7.35 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3736 9.3570 +0.18 +3.17 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1404 8.0969 +0.54 -10.62 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5327 9.5209 +0.12 -0.49 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/徐文焰；审校 母红/龚芳)