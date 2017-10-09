更新版 1-中国债市动态：资金紧张现券期货均走弱，MLF续作消息影响不大

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路透北京10月9日 - 中国国庆长假后首个交易日，银行间债市周一早盘现券收益率小幅上行，国债期货下跌。交易员称，今日资金面依然呈收敛之势，且长假期间海外风险资产上行，打击避险人气；虽有消息指本周五央行将续作到期MLF，但市场对此几无反应。

他们并认为，节前中国央行定向降准不改稳健货币政策基调，未来流动性紧平衡仍是主趋势。

北京一券商交易员说，“市场还是太弱，MLF消息出来后现货基本没啥反应，期货还跌的更多了，远水解不了近渴，今天大家就是没钱呀。”

市场人士透露，中国央行已就本月将到期的MLF（中期借贷便利）续做进行询量，有望在本周五（13日）操作；本次央行可能还会延续此前几个月的模式，即通过一次操作续做全月到期的MLF。

据路透统计，本月共有三笔MLF到期，总额4,395亿元人民币；其中周五到期量为840亿元，下周二（17日）和下周三（18日）分别有1,280亿元和2,275亿元到期。

北京一银行交易员称，“市场对降准这事没怎么care（关心），资金紧更是眼前的，每次节后其实都会紧。”

他并称，国庆假期期间海外股市表现较佳，且今日国内大宗商品期货涨势凌厉，这在一定程度上亦打压了现券买盘。

因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市，9月30日银行间债市则为调休开市。

中国央行9月30日宣布将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

华中一保险交易员认为，央行定向降准导致全面降准希望落空，这在另一方面也反映了央行稳健中性的货币政策不会改变，流动性紧平衡依然是大概率，“市场没钱就硬不起来，看看后面数据吧。”

中国央行主管的金融时报周一刊登记者评论文章称，央行宣布自2018年起对普惠金融实施定向降准只是政策微调，不是变相全面降准；对普惠金融实施定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。

中国央行稍早公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。继国庆长假前两日暂停操作后，逆回购已连续第三个交易日缺席；据此计算，单日将净回笼1,800亿元人民币。

中国股市周一恢复交易后，沪综指开盘跳涨1.6%，之后涨幅稍有收敛，早盘收高1.24%。分析师指出，国庆长假期间海外主要股市均出现上涨，中国央行节前定向降准亦被投资者视为利多，场内做多气氛迅速升温，股指跳高开盘，一举跃过3,400点整数位，创下逾21个月来盘中新高。

中国国内大宗商品期货周一涨势一度较大，其中上海螺纹钢期货在盘中上涨逾4%后有所回落，早盘收高2.36%；大连焦炭期货则在盘初大涨超过4%后掉头下行并翻绿，早盘收低0.97%。

剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.2125/4.2075%，上尾盘为4.21%/4.17；剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.6400%/3.6275，上日尾盘为3.6450%/3.5800。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.525元人民币，较上日结算价跌0.17%；10年期国债主力合约T1712收报94.965元，较上日结算价跌0.26%。(完) (发稿 侯向明； 审校 张喜良/乔艳红)