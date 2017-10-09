更正-澳洲股市：受金融股带动收高，银行类指数触及逾七周以来最高位

(更正：因译文有误，内文最后一段改为“股东指控公司违反防制洗钱规定揭露事项，公司将会全力辩护”)

路透10月9日 - 澳洲股市周一在金融股带动下收高，银行类指数触及逾七周以来的最高位，得益于派息前景改善，不过材料类股走势逆转令涨幅受限。

指标S&P/ASX 200指数收报5,739.3点，涨0.5%或28.625点，上周五则涨1%。

虽然大宗商品价格普遍上涨，但矿企必和必拓却跌0.2%，力拓亦收跌0.1%。

澳洲国民银行(NAB)及同业西太平洋银行为指数涨势做出最大贡献，分别收涨超过0.7%，因投资人受到银行股股息收益率的吸引。

珀斯Argonaut企业股票经纪主管James McGlew表示，与当前的低利率相较，银行股的相对收益率使他们颇具魅力。

“资金流出必和必拓及力拓等个股，再次轮动进入银行股，我们经常见到这样的类股轮动，”McGlew称。

“很有趣的是，今天所有银行股全面走强，当然表现最好的是澳洲国民银行。”

投资人也将澳洲联邦银行(CBA)的集体诉讼疑虑暂搁一旁，CBA今日上涨0.6%。CBA表示，关于律师事务所Maurice Blackburn代表股东指控公司违反防制洗钱规定揭露事项，公司将会“全力辩护”。(完)