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更新版 1-中国汇市：人民币收涨近200点成交缩量，FED加息预期料施压人民币
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2017年10月9日 / 早上8点58分 / 9 天前

更新版 1-中国汇市：人民币收涨近200点成交缩量，FED加息预期料施压人民币

3 分钟阅读

    * 人民币大幅收涨近200点
    * 中间价跌逾120点至近一个半月新低
    * 市场成交仍极为清淡，双边价差较大
    * 美联储加息预期可能令人民币承压
    * 短期人民币料维持宽幅波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月9日 - 人民币兑美元即期周一大幅收涨近200点，中间价
则跌至近一个半月低点。交易员表示，国庆节期间受美国数据和官员鹰派讲话支撑，美元指
数小升，今日中间价承压下行；但今日部分交易员仍在休假，市场成交极为清淡，少量交易
即可造成市场较大波动，短期人民币料维持宽幅波动。
    
    他们并指出，由于美国公布的薪资数据表现强劲，这提升了12月美联储加息的预期，美
元指数短期或仍有一定的上行空间，这可能让人民币继续承压；但由于十九大召开在即，监
管层料不会让人民币升贬出现失控。
    
    “节后很多交易员没有回来，客盘也清淡，整体市场没有特别明显的方向，后市就看美
元怎么走了。”一外资行交易员称。
   
    亦有外资行交易员表示，市场流动性偏差，很小的单子即可让市场较大波动，价差也比
较大。
    
    中国央行周一公布，9月末中国外汇储备为31,085.1亿美元，环比增加169.
83亿美元，为连续八个月增加，8月为增加108.07亿美元。
    
    全球汇市方面，美元周一持稳在10周高点附近，周五公布的强劲非农就业数据给予投资
人信心，美联储将在12月及之后的会议上升息。   
        
    国庆节期间，美元指数受乐观经济数据和美联储官员鹰派言论的支撑曾升至94.267的逾
两个月高位。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.6285        6.647       0.28%
               FXS>                              
   中间价               6.6493        6.6369      -0.19%
 成交额<CNYSPTVOL=C  116.86亿美元  130.13亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      351        日低6.6566   日高6.62
                                                    15
   今年以来升贬幅度                                 4.84%
 2005年汇改以来升贬                                24.86%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1045                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.6238        6.6506             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.7795        6.7989             
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6318
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7787元、5.8858元和8.6973元。

    中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6351，
人民币兑欧元、日圆和英镑参
考汇率为7.7912、5.8932和8.683。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)

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