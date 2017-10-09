更新版 1-中国汇市：人民币收涨近200点成交缩量，FED加息预期料施压人民币

* 人民币大幅收涨近200点 * 中间价跌逾120点至近一个半月新低 * 市场成交仍极为清淡，双边价差较大 * 美联储加息预期可能令人民币承压 * 短期人民币料维持宽幅波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月9日 - 人民币兑美元即期周一大幅收涨近200点，中间价 则跌至近一个半月低点。交易员表示，国庆节期间受美国数据和官员鹰派讲话支撑，美元指 数小升，今日中间价承压下行；但今日部分交易员仍在休假，市场成交极为清淡，少量交易 即可造成市场较大波动，短期人民币料维持宽幅波动。 他们并指出，由于美国公布的薪资数据表现强劲，这提升了12月美联储加息的预期，美 元指数短期或仍有一定的上行空间，这可能让人民币继续承压；但由于十九大召开在即，监 管层料不会让人民币升贬出现失控。 “节后很多交易员没有回来，客盘也清淡，整体市场没有特别明显的方向，后市就看美 元怎么走了。”一外资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，市场流动性偏差，很小的单子即可让市场较大波动，价差也比 较大。 中国央行周一公布，9月末中国外汇储备为31,085.1亿美元，环比增加169. 83亿美元，为连续八个月增加，8月为增加108.07亿美元。 全球汇市方面，美元周一持稳在10周高点附近，周五公布的强劲非农就业数据给予投资 人信心，美联储将在12月及之后的会议上升息。 国庆节期间，美元指数受乐观经济数据和美联储官员鹰派言论的支撑曾升至94.267的逾 两个月高位。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6285 6.647 0.28% FXS> 中间价 6.6493 6.6369 -0.19% 成交额<CNYSPTVOL=C 116.86亿美元 130.13亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 351 日低6.6566 日高6.62 15 今年以来升贬幅度 4.84% 2005年汇改以来升贬 24.86% 幅度 一年期美元/人民币 1045 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6238 6.6506 一年期NDF<CNY1YNDF 6.7795 6.7989 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6318 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7787元、5.8858元和8.6973元。 中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6351， 人民币兑欧元、日圆和英镑参 考汇率为7.7912、5.8932和8.683。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)