FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位料略低于二级，10年均值4.19%
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月9日 / 晚上11点30分 / 9 天前

重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位料略低于二级，10年均值4.19%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债
    * 招标金额：1年：30亿；3年：40亿；5年：50亿；7年：30亿；10年：150亿
    * 招标时间：1/3/5年：10月10日9:30-10:30；7/10年：10月10日9:30-11:10
    * 受访人数：7位(银行、券商、基金)
    * 预测区间：3.78%-3.96%；4.16%-4.29%；4.16%-4.28%；4.30%-4.38%；4.13%-4.22%
    * 预测均值：3.86%；4.23%；4.24%；4.35%；4.19%

    路透上海10月9日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、三、五、七、10
年五期固息债。路透调查显示，中秋国庆长假后首日资金面紧张，现券情绪较差，午后农发
债招标结果也不佳；预计明日国开债定位难走低，五期债预测均值可能稍低于二级，分别落
在3.86%、4.23%、4.24%、4.35%和4.19%。
    
    上海一券商交易员提到，周一午后三年、五年农发债中标收益率较高，中短端国开债二
级也表现不佳。五年国开债170206早间还成交在4.2375%，午后报价已经升到4.28%/4.26%。
资金面明日若不改观，一二级弱势可能持续。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、五、七
、10年最新收益率为3.9698%、4.2679%、4.2923%、4.3751%和4.2204%。
    
    中国农业发展银行周一下午招标增发的三年和五年期固息债，中标收益率分别为4.2687
%和4.3273%，对应投标倍数3.37倍和3.32倍。            
                
    上述五期债为该行今年第七期               、第九期               、第六期CN1
70206=CFXS、第八期               和第15期               的增发债，票面利率分别
为3.53%、4.14%、4.02%、4.30%和4.24%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第7/9/6/8/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1/7年：30亿；3年：40亿；
                      5年：50亿；10年：150亿
    期限/计息方式     1/3/5/7/10年固息
    招标时间          1/3/5年：10月10日9:30-10:30
                      7/10年：10月10日9:30-11:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            10月12日
    起息日            1年：2017/7/11；3年：2017/9/11；
                      5年：2017/4/17；7年：2017/8/21；
                      10年：2017/8/24
    分销期            10月11日-10月12日
    上市日            10月16日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；
                      5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below