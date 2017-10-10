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更新版 1-新债招标：江西五和七年专项地方债利率较下限上浮15和29bp--业内人士
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2017年10月10日 / 凌晨3点25分 / 8 天前

更新版 1-新债招标：江西五和七年专项地方债利率较下限上浮15和29bp--业内人士

2 分钟阅读

 (新增两期专项地方债结果)
    路透上海10月10日 - 业内人士周二透露，中国江西省上午招标的五和七年两期专项地
方债，中标利率分别为3.77%和3.98%，定位与一般债相同，较投标区间下限也同样上浮15和
29个基点(bp)，投标倍数3.17倍和2.73倍。
    
    该省稍早结束招标的相同期限两期一般地方债，中标利率分别为3.77%和3.98%，较投标
区间下限上浮15和29个bp，投标倍数2.96倍和2.62倍。
    
    上述债券全部为置换债券，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对债券信用评级为AA
A。   
        
    具体发行明细如下：    
   类别     期限   规模(亿元   利率     倍数         招标时间        起息日
                       )                                            
 一般债券   5年         18.8    3.77%   2.96    10月10日9:30-10:10  10月11日
            7年         18.8    3.98%   2.62                                
            小计        37.6                                                
 专项债券   5年         7.15   3.77%    3.17    10月10日10:30-11:1  10月11日
                                                0                   
            7年         7.15   3.98%    2.73                                
            小计        14.3                                                
            总计        51.9                                                
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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