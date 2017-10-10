重发-日本债市：公债价格下滑，东京股市创两年新高令避险需求降温

(重发以调整格式) 路透东京10月10日 - 日本公债价格周二下滑，因东京股市触及两年高位，投资者对避 险债券需求减弱。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.055%。 该收益率盘中稍早曾涨至0.065%，对周五意外强劲的美国9月薪资数据做出反应。该数 据进一步强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2017年第三次升息的预期。 日本金融市场周一逢假日休市，今天首度有机会反映美国薪资强劲增长题材；日本股市 日经指数 升至2015年8月以来最高。 有关朝鲜可能准备再次试射飞弹的疑虑再起。 不过地缘政治疑虑不足以阻碍日股上涨，尽管涨势温和，这又带动日债收益率走高。 10月22日大选的选战从周二正式起跑，首相安倍晋三带领的自民党与东京都知事小池百 合子的新兴政党还有一些小党争抢众议院席次。 “日债市场人士可能面临三种选举结果。其一是安倍晋三明显胜出，导致货币政策维持 不变，因而保持日债供应紧俏的情形，”三菱日联证券固定收益策略分析师稻留克俊表示， 他所指的是日本央行当前进行的大规模购债。 其次是安倍勉强胜出，并丧失执政党的主导权；再次就是安倍惨败。稻留克俊称，这两 种结果都可能引爆日债抛盘，因这些结果可能导致日本央行领导层不再那么倾向延续当前的 超宽松货币政策。 日本央行总裁黑田东彦任期将于2018年4月届满，市场愈发揣测安倍晋三将让他留任。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% -0.5 -0.145% 五年期公债 -0.095% +0.5 -0.100% 10年期公债 0.055% +0.5 0.050% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.880% +0.0 0.880% 10年期公债期货 150.43 +0.03 150.40 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)