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重发-日本债市：公债价格下滑，东京股市创两年新高令避险需求降温
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2017年10月10日 / 早上6点04分 / 8 天前

重发-日本债市：公债价格下滑，东京股市创两年新高令避险需求降温

2 分钟阅读

 (重发以调整格式)
    路透东京10月10日 - 日本公债价格周二下滑，因东京股市触及两年高位，投资者对避
险债券需求减弱。
    
    指标10年期日债收益率(殖利率)              涨0.5个基点至0.055%。
    
    该收益率盘中稍早曾涨至0.065%，对周五意外强劲的美国9月薪资数据做出反应。该数
据进一步强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2017年第三次升息的预期。

    日本金融市场周一逢假日休市，今天首度有机会反映美国薪资强劲增长题材；日本股市
日经指数       升至2015年8月以来最高。
    
    有关朝鲜可能准备再次试射飞弹的疑虑再起。
    
    不过地缘政治疑虑不足以阻碍日股上涨，尽管涨势温和，这又带动日债收益率走高。
    
    10月22日大选的选战从周二正式起跑，首相安倍晋三带领的自民党与东京都知事小池百
合子的新兴政党还有一些小党争抢众议院席次。
    
    “日债市场人士可能面临三种选举结果。其一是安倍晋三明显胜出，导致货币政策维持
不变，因而保持日债供应紧俏的情形，”三菱日联证券固定收益策略分析师稻留克俊表示，
他所指的是日本央行当前进行的大规模购债。
    
    其次是安倍勉强胜出，并丧失执政党的主导权；再次就是安倍惨败。稻留克俊称，这两
种结果都可能引爆日债抛盘，因这些结果可能导致日本央行领导层不再那么倾向延续当前的
超宽松货币政策。
    
    日本央行总裁黑田东彦任期将于2018年4月届满，市场愈发揣测安倍晋三将让他留任。

                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.150%     -0.5   -0.145%
    五年期公债                      -0.095%     +0.5   -0.100%
    10年期公债                       0.055%     +0.5    0.050%
    20年期公债                       0.590%     +0.0    0.590%
    30年期公债                       0.880%     +0.0    0.880%
    10年期公债期货                   150.43    +0.03    150.40
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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