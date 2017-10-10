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更新版 1-中国汇市：人民币收盘劲升逾400点但流动性欠佳，逢低购汇限制反弹空间
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2017年10月10日 / 上午9点14分 / 8 天前

更新版 1-中国汇市：人民币收盘劲升逾400点但流动性欠佳，逢低购汇限制反弹空间

3 分钟阅读

    * 人民币早盘劲升424点
    * 中间价大涨逾200点，表现强于市场预期
    * 单边升值时双边点差仍较大，流动性欠佳
    * 估计美指仍有一定上行动力
    * 短期人民币料维持宽幅波动

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京10月10日 - 人民币兑美元即期周二收盘劲升424点一举突破6
.59关口，单日涨幅达到0.64%，中间价亦大涨逾200点。交易员表示，国际美元小幅调整，
今日中间价开盘点位强于市场预期，加上十九大在即，均推升市场做多人民币预期，不过整
体流动性欠佳，增加市场波动，逢低购汇需求阶段性限制汇价反弹空间，短期人民币料延续
宽幅波动。
    
    他们并表示，美联储加息预期或已被市场提前消化，当然市场也期待美国税改能获得通
过，这也是美元多头的关键期待，可能给人民币一定调整压力，但估计中共十九大召开在即
，短期人民币易涨难跌。
    
    “(美元兑人民币)大涨的时候点差好大，但继续估计升值空间也不大，”一中资行交易
员称，“FED加息预期已经基本price in(反映在内)了，后续这个因素继续推动美指的力量
有限，当然税改还可以再期待下。”
    
    亦有外资行交易员指出，十九大召开在即，政策性行情下，人民币易涨难跌，逆周期调
节效应明显，今天的人民币的涨幅已经超过预期，人民币汇价中枢已经从6.6-6.65之间移动
到6.55-6.6左右了。
    
   中国央行行长周小川日前接受财经网专访表示，中国对外开放需要继续向前推进，金融
机构市场准入和金融市场开放的步伐可以迈得更大些，。人民币汇率改革历来
众口难调，争议较多，典型的有“条件论”和“顺序论”，但实践中，改革是大政治，政治
家往往要从政治逻辑考虑最优排序，问题往往过于复杂、多元，最终得不出最优解。[nL4S1
ML1JN]
    
    全球汇市方面，欧元周二升至一周高位，隔夜欧洲央行一名官员的鹰派评论，促使投资
人加码仓位，强化看好欧元区经济展望维持强劲的押注。欧元今年以来的涨势，在近日有所
减弱，因政治疑虑升高，令欧元兑美元在上个月下跌逾3%。
    
   “市场将会继续留意朝鲜的举动，但周五美元下跌时可能已经消化了大多数的最新紧张
氛围，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元             今日            上日           升贬
      即期成交价格               6.5861          6.6285         0.64%
            中间价               6.6273          6.6493         0.33%
      成交额                  176.14亿美元    138.45亿美元         
          日内波动幅度(pips)       196         日低6.6029     日高6.5833
            今年以来升贬幅度                                       5.52%
      2005年汇改以来升贬幅度                                      25.67%
       一年期美元/人民币掉期            970                             
                                                              
                                                                   
 离岸人民币市场                   今日            上日                  
            CNH即期              6.5753          6.6155                 
     一年期NDF                   6.7235          6.7628                 
    
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5942
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7593元、5.8599元和8.6915元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽)

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