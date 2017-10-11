更正-芝加哥期市：玉米连跌第三天，因需求疲弱且供应充裕

(更正：因英文原文有误，标题及内文第一段应为玉米期货连续“第三天”下滑，非“第二 天”) 路透新加坡10月11日 - 芝加哥玉米期货周三连续第三天下滑，供应充裕以及对美国玉 米出口的需求迟滞，对市场造成打压。 大豆在上日小幅收低后持稳，巴西产量下降的预期以及对美国大豆的出口需求强劲，对 价格构成支撑。 美国农业部报告称，最近一周玉米和小麦的出口检验低于预期，反映出两者的出口需求 低迷。 但美国大豆的出口检验超过140万吨，超过行业预估。 美国农业部(USDA)在周二收盘后公布的报告显示美国大豆收割完成36%，低于五年均值4 3%及行业平均预期的38%。 玉米收割率22%，也低于五年均值37%和行业平均预估的27%。美国主要玉米产区爱荷华 州玉米收割仅完成8%，远远落后该州的五年均值28%。 来自黑海地区的激烈竞争，正使美国小麦市场受压。 埃及国有采购机构称，在国际招标采购了17万吨俄罗斯小麦，是次招标没有美国小麦提 出竞价。 美国农业部预计周四将公布10月供需报告，其中包括对美国和全球农作物产量的更新预 估。 以下为0025 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 435.25 0.00 +0.00% -1.86% 443.65 38 CBOT玉米 348.75 -0.50 -0.14% -0.36% 352.55 42 CBOT大豆 965.75 -0.25 -0.03% -0.67% 962.71 52 CBOT稻米 12.08 $0.06 +0.50% +1.64% $12.44 51 WTI原油 50.92 $0.00 +0.00% +2.70% $49.77 56 汇率 欧元/美元 $1.182 $0.001 +0.12% +0.69% 美元/澳元 0.7794 0.002 +0.23% +0.54% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)