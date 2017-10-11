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更正-芝加哥期市：玉米连跌第三天，因需求疲弱且供应充裕
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#货币新闻
2017年10月11日 / 凌晨1点07分 / 7 天前

更正-芝加哥期市：玉米连跌第三天，因需求疲弱且供应充裕

2 分钟阅读

 (更正：因英文原文有误，标题及内文第一段应为玉米期货连续“第三天”下滑，非“第二
天”)
    路透新加坡10月11日 - 芝加哥玉米期货周三连续第三天下滑，供应充裕以及对美国玉
米出口的需求迟滞，对市场造成打压。
    
    大豆在上日小幅收低后持稳，巴西产量下降的预期以及对美国大豆的出口需求强劲，对
价格构成支撑。
    
    美国农业部报告称，最近一周玉米和小麦的出口检验低于预期，反映出两者的出口需求
低迷。
    
    但美国大豆的出口检验超过140万吨，超过行业预估。
    
    美国农业部(USDA)在周二收盘后公布的报告显示美国大豆收割完成36%，低于五年均值4
3%及行业平均预期的38%。
    
    玉米收割率22%，也低于五年均值37%和行业平均预估的27%。美国主要玉米产区爱荷华
州玉米收割仅完成8%，远远落后该州的五年均值28%。
    
    来自黑海地区的激烈竞争，正使美国小麦市场受压。
    
    埃及国有采购机构称，在国际招标采购了17万吨俄罗斯小麦，是次招标没有美国小麦提
出竞价。
    
    美国农业部预计周四将公布10月供需报告，其中包括对美国和全球农作物产量的更新预
估。
    

 以下为0025 GMT报价：
 合约            价格     变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦      435.25     0.00    +0.00%      -1.86%        443.65     38
 CBOT玉米      348.75    -0.50    -0.14%      -0.36%        352.55     42
 CBOT大豆      965.75    -0.25    -0.03%      -0.67%        962.71     52
 CBOT稻米       12.08    $0.06    +0.50%      +1.64%        $12.44     51
 WTI原油        50.92    $0.00    +0.00%      +2.70%        $49.77     56
 汇率                                                                    
 欧元/美元     $1.182   $0.001    +0.12%      +0.69%                     
 美元/澳元     0.7794    0.002    +0.23%      +0.54%                     
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完)

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