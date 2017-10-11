更正-《全球汇市》美元因税改相关担忧而小跌，欧元触及12日高位

(更正：因译文有误，第一个要点应为加泰罗尼亚地区“独立疑虑缓解”，而非“独立隐忧抑制涨势”)

* 德国公布强劲数据后欧元上涨，但西班牙加泰罗尼亚地区独立疑虑缓解

* 特朗普税改计划料面临阻力

* 美元指数进一步脱离上周触及的十周高位

路透东京10月11日 - 美元周三小跌，进一步小幅脱离近期所及的十周高位；外界揣测美国总统特朗普的税改计划将陷入停滞，而欧元上涨进一步增添美元的压力。

欧元涨0.15%报1.1824美元，此前曾触及9月29日以来最高水位1.1828美元。

欧元兑美元周五跌至七周低位1.1669，因美国薪资数据强于预期提振美元。

但欧元之后反弹，受益于欧元区乐观的经济指标，以及加泰罗尼亚忧虑略微缓解。

周一公布强劲的工业生产数据后，德国周二的数据又显示8月出口骤增。

西班牙加泰罗尼亚地区领导人周二后退一步，未正式宣布该地区独立，虽宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。

“加泰罗尼亚问题的市场主题地位将可能减弱，投机客将会发现卖出欧元更加困难，”大和证券资深汇市策略师Yukio Izhizuki表示。

“由于美国税改问题的不确定性，美元兑欧元看起来也压力沉重。围绕特朗普的提议出现争论毫不意外，但这仍无助于美元。”

特朗普与美国田纳西州参议员科克(Bob Corker)的公开争论，让外界担忧其推动税改的努力可能受影响。

美元兑日圆下跌0.15%至112.300，隔夜曾低见111.990。美元上周五曾升至三个月高点113.440日圆，但随后因朝鲜问题忧虑升级而回落。

美元指数延续隔夜跌势，下滑0.1%至93.187，进一步远离周五所及10周高位94.267。

美元普跌，澳元兑美元上涨0.3%至0.7802美元。

新西兰元兑美元上涨0.4%至0.7097美元，从周一触及的四个月低点0.7052缓步回升，此前新西兰大选的最终计票未能确认明确的赢家。

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1822 1.1806 +0.14 +12.45 1.0513

美元/日圆 112.27 112.44 -0.15 -3.94 116.87

欧元/日圆 132.72 132.76 -0.03 +7.78 123.14

美元/瑞郎 0.9741 0.9749 -0.08 -4.29 1.0178

英镑/美元 1.3219 1.3202 +0.13 +7.16 1.2336

美元/加元 1.2493 1.2513 -0.16 -6.98 1.3430

美元/离岸人民币 6.5650 6.5663 -0.02 -5.85 6.9726

澳元/美元 0.7800 0.7776 +0.31 +8.11 0.7215

新西兰元/美元 0.7094 0.7067 +0.38 +2.20 0.6941

澳元/日圆 87.590 87.450 +0.16 +3.88 84.320

新西兰元/日圆 79.650 79.510 +0.18 -1.87 81.170

英镑/日圆 148.44 148.44 +0.00 +3.07 144.02

澳元/新西兰元 1.0992 1.0994 -0.02 +5.87 1.0383

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)