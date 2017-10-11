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更新版 1-中国汇市：人民币逆转升势微幅收低，人民币指数逼近年内新高推动逢低购汇盘
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2017年10月11日 / 上午9点07分 / 7 天前

更新版 1-中国汇市：人民币逆转升势微幅收低，人民币指数逼近年内新高推动逢低购汇盘

2 分钟阅读

    * 人民币收盘逆转早盘升势
    * 中间价劲升逾430点，创6月1日来最大单日涨幅
    * 监管层未对昨日官方收盘价和中间价大偏离启动逆周期
    * 人民币汇率指数大幅上行，并逼近年内高点促购汇力道释出
    * 短期人民币料维持双向宽幅波动

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京10月11日 - 人民币兑美元即期周三小幅收低，逆转早盘升势，尽管中间价劲升
逾430点，创6月1日来最大单日涨幅。交易员表示，虽然昨日官方收盘价和当日市场价出现明显偏离，但监管
层并未启动逆周期调整，足见监管层容忍态度，午后客盘购汇明显偏多，亦无大行指引方向，市场顺势走弱，
短期人民币汇价料延续双向宽幅波动。
    
    他们并指出，早盘人民币升势遇阻一方面是日内美元指数有所企稳，另外离岸CNH回吐部分昨日涨幅，也
限制了在岸人民币多头继续推高汇价动力。而全天来看，客盘偏购汇，从价格和时点角度来讲，逢低购汇以及
季节性购汇料施压人民币，不过，中共十九大召开日期日益临近，人民币升贬料较为有限，难现趋势性走势。
    
    一中资行交易员称，“十九大马上要召开了，不太可能出趋势性的走势吧”。
    
    “市场的力量在起作用，好奇的是，机构的信用卡购汇潮还没有到来，...规律性和时点来看，人民币指
数达到近期高点，后期会有所回调。”
    
    他并指出，目前看倾向于认为市场在引导方向，现在人民币贬值预期不强，监管对购汇限制也不大，相对
比较有序，没有必要监管出手。
    
    由于中间价强劲上扬，人民币汇率指数也再次回到95关口上方，并逼近9月11日创下的95.36的年内新高。
招行外汇首席分析师李刘阳表示，如果人民币继续强势，不排除汇率指数再刷新高的可能，这可能引发监管层
启动逆周期调整。另外从汇率指数基本稳定角度看，人民币续升空间或有限。

    全球汇市方面，欧元兑美元周三升至两周高位，因加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立，缓解市场忧虑
，另一方面，美元全线走软。
 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：    
    
 在岸市场人民币兑美元         今日           上日        升贬
  即期成交价格               6.5887         6.5861      -0.04%
        中间价               6.5841         6.6273       0.66%
  成交额                  216.01亿美元   192.97亿美元      
      日内波动幅度(pips)      191         日低6.5936    日高6.5
                                                          745
        今年以来升贬幅度                                  5.48%
  2005年汇改以来升贬幅度                                 25.62%
   一年期美元/人民币掉期           965                         
                                                        
                                                           
 离岸人民币市场               今日           上日              
        CNH即期              6.586          6.5667             
 一年期NDF                   6.7355         6.7175             
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5783元；人民币兑欧元
EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7799元、5.858
2元和8.6855元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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