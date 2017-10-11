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更新版 1-台湾货币市场：银行间短率稳于略高水准，长假后优先调整积数
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2017年10月11日 / 上午9点52分 / 7 天前

更新版 1-台湾货币市场：银行间短率稳于略高水准，长假后优先调整积数

3 分钟阅读

    * 长假前负数操作过头，今日银行心态较保守
    * 银行调整积数为先，拆款意愿与短票买气不强

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北10月11日 - 台湾银行间短率周三持稳在略高水准。资调人员指出，上周五数
家大行走钱使得超额准备出现负数，因积数累计四天令操作心态较保守，拆款利率大致维持
在假期前的略高水准。
        
    他们表示，上周五几家银行的存放款突然走钱，使得全体市场积数变负。虽然长假结束
，但感觉今日资金分布仍显不均，但预料在调整后可望恢复正常。
    
    〞上周五有点过头了，所以今天比较保守。〞一位拆出方银行资调人员说。
    
    另一拆出方银行资调人士也表示，上周五的走钱有点出乎意料，不过钱应该还在市场，
搞不好积数调整完钱就跑出来了。
    
    一拆入方银行人士则称，虽然双十长假已过，但市场气氛仍偏向保守，资金略有不均。
  
    
    本周一及周二台湾金融市场因双十假期休市两天。
    
    台湾央行下午公布，今天发行27天期利率为0.590%，共发行4,205亿台币。央行10月2日
称，为调整连假存单到期金额分配不均的情形，11日增发27天期存单，利率为0.59%同28天
期存单。

    另在7天期定存单方面，央行傍晚预告，将于本周五(13日)发行的7天期定期存单，利率
维持在0.20%。
       
 本地时间17:38                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.232                     30.376    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,641.19                  10,532.81    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.280%                0.186-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.370%                0.186-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.380%                0.210-0.370%
 
    
    **短票买气不强**
    
    短票方面，大型票券资调人士表示，受银行调整积数影响，今日短票买气并不强，少数
跨月短票利率见0.38%水准。
    
    他们指出，各家票券商视发行量对利率有不同报价。发行量少的会以销售跨月为主，若
银行仍想买月内的票，利率就会偏低。
    
    〞我们比较不想接月内买盘，若要的话就是0.35%以内。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.34-0.37%；跨月短票利率主要
成交在0.37-0.38%。
   
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%，区间在0.28-0.38%，
成交235.18亿台币；前日加权平均利率在0.369%，区间在0.34-0.40%，成交89.97亿台币。
    
    台湾央行周三发行8,795.5亿台币定存单，发行余额增8亿台币。  
    
    本周到期央行定存单金额达1兆9,953.5亿台币，余日分别为：周四7,719亿及周五3,447
亿。  
   
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备66亿台币，累计超额准备为负373亿台币
、加计前期1%的超额准备888亿台币。   
    
    
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，由于长假后落点不多，缺口有限，市
况相对平静，利率大致维持上周五水准。
    
    另一证券商交易员则表示，虽然今日有一家寿险业走钱，但也有其他同业资金较多，显
示分配略有不均，但整体仍偏宽裕。   
    
    今日有德意志银行新加坡分行发行2.2亿美元债、韩国输出入银行发行2亿美元债。本周
主要债券交割尚有周四HK Electric Finance发行4亿美元债、中华航空发行35亿台币无担保
公司债，周五HITACHI CAPITAL(UK)发行1.84亿人民币宝岛债。              
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%，跨月报0.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月报0.42-0.43%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；一周内公债RP利率主要在0.26-0
.33%；公司债方面，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) 

 (审校 杨淑祯)

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