更新版 1-台湾货币市场：银行间短率稳于略高水准，长假后优先调整积数

* 长假前负数操作过头，今日银行心态较保守 * 银行调整积数为先，拆款意愿与短票买气不强 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北10月11日 - 台湾银行间短率周三持稳在略高水准。资调人员指出，上周五数 家大行走钱使得超额准备出现负数，因积数累计四天令操作心态较保守，拆款利率大致维持 在假期前的略高水准。 他们表示，上周五几家银行的存放款突然走钱，使得全体市场积数变负。虽然长假结束 ，但感觉今日资金分布仍显不均，但预料在调整后可望恢复正常。 〞上周五有点过头了，所以今天比较保守。〞一位拆出方银行资调人员说。 另一拆出方银行资调人士也表示，上周五的走钱有点出乎意料，不过钱应该还在市场， 搞不好积数调整完钱就跑出来了。 一拆入方银行人士则称，虽然双十长假已过，但市场气氛仍偏向保守，资金略有不均。 本周一及周二台湾金融市场因双十假期休市两天。 台湾央行下午公布，今天发行27天期利率为0.590%，共发行4,205亿台币。央行10月2日 称，为调整连假存单到期金额分配不均的情形，11日增发27天期存单，利率为0.59%同28天 期存单。 另在7天期定存单方面，央行傍晚预告，将于本周五(13日)发行的7天期定期存单，利率 维持在0.20%。 本地时间17:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.232 30.376 台湾加权股价指数<.TWII 10,641.19 10,532.81 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.186-0.200% --一周拆款利率区间 0.181-0.370% 0.186-0.370% --两周拆款利率区间 0.260-0.380% 0.210-0.370% **短票买气不强** 短票方面，大型票券资调人士表示，受银行调整积数影响，今日短票买气并不强，少数 跨月短票利率见0.38%水准。 他们指出，各家票券商视发行量对利率有不同报价。发行量少的会以销售跨月为主，若 银行仍想买月内的票，利率就会偏低。 〞我们比较不想接月内买盘，若要的话就是0.35%以内。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.34-0.37%；跨月短票利率主要 成交在0.37-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%，区间在0.28-0.38%， 成交235.18亿台币；前日加权平均利率在0.369%，区间在0.34-0.40%，成交89.97亿台币。 台湾央行周三发行8,795.5亿台币定存单，发行余额增8亿台币。 本周到期央行定存单金额达1兆9,953.5亿台币，余日分别为：周四7,719亿及周五3,447 亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备66亿台币，累计超额准备为负373亿台币 、加计前期1%的超额准备888亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，由于长假后落点不多，缺口有限，市 况相对平静，利率大致维持上周五水准。 另一证券商交易员则表示，虽然今日有一家寿险业走钱，但也有其他同业资金较多，显 示分配略有不均，但整体仍偏宽裕。 今日有德意志银行新加坡分行发行2.2亿美元债、韩国输出入银行发行2亿美元债。本周 主要债券交割尚有周四HK Electric Finance发行4亿美元债、中华航空发行35亿台币无担保 公司债，周五HITACHI CAPITAL(UK)发行1.84亿人民币宝岛债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.3 1%，跨月报0.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月报0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；一周内公债RP利率主要在0.26-0 .33%；公司债方面，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) (审校 杨淑祯)