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更新版 1-新债招标：青海3-10年一般地方债利率较下限上浮30-39个bp--业内人士
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2017年10月12日 / 早上6点13分 / 7 天前

更新版 1-新债招标：青海3-10年一般地方债利率较下限上浮30-39个bp--业内人士

3 分钟阅读

 (新增四期一般地方债结果)
    路透上海10月12日 - 业内人士周四透露，中国青海省招标的三、五、七和10年四期一
般地方债，中标利率为3.87%、3.93%、3.99%和4.03%，较投标区间下限上浮30、30、30和39
个基点(bp)，对应投标倍数2.47倍、2.37倍、1.86倍和1.69倍。。
    
    该省稍早结束招标的四期同期限专项地方债，中标利率为3.87%、3.95%、3.99%和4.05%
，较投标区间下限上浮30、32、30和41个bp，对应投标倍数2.03倍、1.93倍、1.65倍和1.50
倍。另外，八只五年期土地储备专项债，中标利率分布在3.96%和3.99%两个水平线。
        
    上述一般债全部为置换债券，普通专项债和土储专项债全部为新增债券，大公国际资信
评估有限公司对上述债券信用评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
    类别      期限   规模(亿元   利率   倍数        招标时间         起息日
                         )                                          
  一般债券     3年     8.132    3.87%   2.47   10月12日11:30-12:10  10月13日
               5年     20.33    3.93%   2.37                            
               7年     24.39    3.99%   1.86                            
              10年     28.45    4.03%   1.69                            
    小计              81.302                                        
  专项债券     3年       3      3.87%   2.03   10月12日10:30-11:10  10月11日
               5年       3      3.95%   1.93                            
               7年       2      3.99%   1.65                            
              10年       3      4.05%   1.50                            
    小计                11                                              
 土储专项债                                                             
 其中：西宁    5年       4      3.96%    --    10月12日9:30-10:10   10月13日
     市                                                             
   海东市      5年       5      3.96%    --                             
   海西州      5年       5      3.96%    --                             
   黄南州      5年       2      3.99%    --                             
   海南州      5年       1      3.99%    --                             
   果洛州      5年       1      3.99%    --                             
   海北州      5年       1      3.99%    --                             
   玉树州      5年       1      3.99%    --                             
    小计                20                                              
    总计              112.302                                           
     上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债
收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均
值上浮30%。    
    
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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