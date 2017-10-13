重温稿-《台湾新债预测》五年期公债106/10期得标利率料在0.73-0.75%

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* 标售标的：五年期公债106/10期

* 标售时间：周五(13日)

* 标售金额：估250亿台币

* 预测中值：0.73-0.75%

* 受访机构：14家

路透台北10月12日 - 台湾央行周五将代财政部标售五年期公债106/10期。路透调查结果显示，五年公债得标利率料在0.73-0.75%；前次7月中旬标售的五年期券标售利率则为0.7830%。

路透周四采访14家金融机构，包括七家银行、二家票券、一家保险及四家证券，大区间落0.69-0.76%。

106/10期公债发行金额预定250亿台币，13日(五)标售，将于18日(下周三)发行，此期公债发行前交易期间成交在0.6950-0.7610%。

以下为交易员观点整理：

--目前市场资金宽裕，仍有资金去化需求，且该券发行额并不多，料标售利率不致偏高，得标利率落在0.73-0.75%间可能性较高。

--106/10空单量周三微增至63亿台币，空单量能仍属温和，因此中性看待此次标售结果，预估该券得标利率落在发行前交易期间的均价0.73%附近。

--目前美债主流券殖利率仍在高档，对新券有交易需求者不致于抢标，而养券需求者参与此次标售的意愿仍在，让此次标售不致标高或追低，大多预估在0.73-0.75%间。

--受连续假期因素干扰，近日交投较显淡静，较难预估实际标售方向，主流券殖利率多在区间内盘整，静待新债标售变数厘清。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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银行一 0.72 0.74

银行二 0.71 0.74

银行三 0.73 0.75

银行四 0.73 0.75

银行五 0.73 0.74

银行六 0.735 0.755

银行七 0.69 0.71

证券商一 0.72 0.76

证券商二 0.74 0.75

证券商三 0.73 0.75

证券商四 0.73 0.75

票券商一 0.73 0.75

票券商二 0.73 0.75

寿险一 0.72 0.74

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中 值 0.73 0.75 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)