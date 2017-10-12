FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更正-日本债市：收益率曲线趋平，因市场押注安倍将赢得大选
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月12日 / 早上7点05分 / 7 天前

更正-日本债市：收益率曲线趋平，因市场押注安倍将赢得大选

1 分钟阅读

 (更正：因译文有误，内文倒数第三段改为下跌“1个基点”，非“1.0%”)
    路透东京10月12日 - 长期日本公债周四上涨，令收益率曲线趋平，因日本媒体之前的
调查显示，首相安倍晋三的执政联盟将在即将进行的大选中获胜。
    
    他若胜选将令部分投资者认为，日本央行将维持当前的宽松政策，即便是在现任央行总
裁黑田东彦的任期于明年届满之后。
    
    日本经济新闻、读卖新闻和共同社的预测显示，安倍晋三所在自民党执政联盟有望赢得
众议院465个席位中的300个或更多。
    
    40年期日债收益率              下跌1个基点至1.075%，30年券收益率JP30YTN=JBTC
跌0.5个基点至0.870%。
    
    较短期日债持平或微跌，因日本央行周四的10年债购买效果疲弱，卖单触及过去四轮同
期限公债购买活动的最高水准。
    
    日本指标10年期公债收益率              涨0.5个基点至0.065%；10年期日债期货<2J
GBv1>跌0.02点至150.38。
    
                                              当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.145%     +0.0   -0.145%
    五年期公债                      -0.090%     +0.5   -0.095%
    10年期公债                       0.065%     +0.5    0.060%
    20年期公债                       0.585%     -0.5    0.590%
    30年期公债                       0.870%     -0.5    0.875%
    10年期公债期货                   150.38    -0.02    150.40
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below