更正-日本债市：收益率曲线趋平，因市场押注安倍将赢得大选

(更正：因译文有误，内文倒数第三段改为下跌“1个基点”，非“1.0%”) 路透东京10月12日 - 长期日本公债周四上涨，令收益率曲线趋平，因日本媒体之前的 调查显示，首相安倍晋三的执政联盟将在即将进行的大选中获胜。 他若胜选将令部分投资者认为，日本央行将维持当前的宽松政策，即便是在现任央行总 裁黑田东彦的任期于明年届满之后。 日本经济新闻、读卖新闻和共同社的预测显示，安倍晋三所在自民党执政联盟有望赢得 众议院465个席位中的300个或更多。 40年期日债收益率 下跌1个基点至1.075%，30年券收益率JP30YTN=JBTC 跌0.5个基点至0.870%。 较短期日债持平或微跌，因日本央行周四的10年债购买效果疲弱，卖单触及过去四轮同 期限公债购买活动的最高水准。 日本指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.065%；10年期日债期货<2J GBv1>跌0.02点至150.38。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.145% +0.0 -0.145% 五年期公债 -0.090% +0.5 -0.095% 10年期公债 0.065% +0.5 0.060% 20年期公债 0.585% -0.5 0.590% 30年期公债 0.870% -0.5 0.875% 10年期公债期货 150.38 -0.02 150.40 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)