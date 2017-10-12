更新版 1-台湾货币市场：短率略见走高，银行减少买票令票券商拆款需求增加

* 银行调整积数心态仍保守，拆款利率略走高 * 短票买气不佳利率靠向高位，多拆款补资金缺口 * 国际债与公司债交割令投信、寿险资金分配不均 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北10月12日 - 台湾银行间短率周四略为走高。资调人员指出，银行调整积数令保守操作心态持续 ，票券商也因银行减少买票使得拆款需求增加，一周拆款利率高位靠向0.38%。 一银行资调人员表示，由于双十连假前分行客户用款大增，负数增加非常多，假期后为了回补积数，操作 趋于保守。并提早向外商银行框钱，以确保资金水位能拉高。 〞六、日是补积数的好机会，我想明天可能更难拿钱吧。〞他说。 另一票券商资调人员则称，公股行库操作较为保守，有的可以买进月内短票的银行，今天也不开门了。为 了补资金缺口，拆款除到期续作外，也多拆进些许额度，基本上短期资金供应仍相对充沛。 一拆出方银行资调人员预期，同业应该会利用周末积数累计的机会将负数补平，因此本周市况改善的机会 不大。 本周一及周二台湾金融市场因双十假期休市两天。 本地时间17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.213 30.232 台湾加权股价指数<.TWII 10,711.44 10,641.19 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.186-0.200% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.190-0.380% 0.181-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.375% 0.260-0.380% **短票利率靠向高位** 短票方面，市场保守气氛未见改善，银行买票意愿不高。原本不愿承作月内短票的业者，也弹性调整愿意 接单。 大型票券资调人士表示，由于今、明两天资金缺口会大一些，卖票的天期与利率都维持弹性，以先过关为 原则。 〞市场还是有钱，月内短票利率高一点还是有人买。〞另一大型票券商交易员说。 一银行交易员则称，以目前短率水准来看，月内短票成交在0.36-0.37%应属合理，跨月利率则要0.38-0.3 9%才会买单。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，上日在0.34-0.37%；跨月短票利率主 要成交在0.38%，上日在0.37-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.378%，区间在0.37-0.38%，成交82.79亿台币 ；前日加权平均利率在0.371%，区间在0.28-0.38%，成交235.18亿台币。 台湾央行周四发行7,738.5亿台币定存单，发行余额增19.5亿台币；本周到期央行定存单金额达1兆9,953. 5亿台币，余日为：周五3,447亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备负159亿台币，累计超额准备负91亿台币、加计前期1%的超 额准备1,171亿台币。 **RP利率稳定** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，本周因有数档国际债与公司债交割，寿险与投信资金分 配略不均，但银行端偏向宽裕，成交利率持稳既有水准。 另一证券商交易员则表示，投信客户呈现小多小缺状态，由于多以到期续作为主，市况相对平稳。 今日有HK Electric Finance发行4亿美元债、中华航空发行35亿台币无担保公司债。本周主要债券交割尚 有周五HITACHI CAPITAL(UK)发行1.84亿人民币宝岛债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，跨月报0.32% ；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月报0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；一周内公债RP利率主要在0.26-0.33%；公司债方面 ，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) (审校 杨淑祯)