更新版 1-中国汇市：人民币收盘小跌无视美元弱势，短期实需引导汇价宽幅波动

* 人民币小幅收弱波动区间狭窄，中间价则升至9月20日来新高 * 实需购汇较多，而美元调整影响未显现 * 掉期和即期联动性较高，估计是远期结汇影响 * 中共十九大召开在即，人民币升贬料较有限 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京10月12日 - 人民币兑美元即期周四小幅收弱，但中间价继续 小升并创9月20日来新高。交易员表示，美元指数仍呈跌势，但这两日客盘实需购汇需求相 对较多，使得人民币与美指联动减弱；而且由于中共十九大召开日期日益临近，人民币升贬 料较为有限，维持宽幅震荡走势。 他们并指出，近期掉期和即期联动性较高，估计是人民币反弹导致远期结汇需求增多， 而大行需要在掉期市场和即期市场上对冲风险，导致境内美元掉期卖压略有上升，而即期的 购汇需求也因此提前释放。 “离岸跌了一些，另外这两天境内购汇需求确实较多，有大购汇的情况下，美元指数的 影响力自然下降。”一中资行交易员称。 另有中资行交易员指出，美指变化不是很大的时候，人民币对美指反应不是很敏感，中 间价亦未有明显方向指引；今日购汇略多，但全天都在相对比较小的区间波动，客盘方向也 不是很明显，一波购汇后，市场又往上走一些，现在看，市场没有形成持续方向性的影响。 人民币在第三季走强，惟瑞银财富管理周四称，投资者应该对十九大之后的人民币再度 贬值风险避险，建议做空离岸人民币（CNH）12个月远期汇率、同时做多CNH的6个月远期汇 率。 全球汇市方面，欧元周四升至两周高点，此前公布的一连串数据表现强劲，令市场越发 认为欧洲央行将会在本月稍晚的政策会议宣布缩减庞大刺激政策的计画。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5888 6.5742 -0.22% 中间价 6.5867 6.567 -0.30% 成交额 228.96亿美元 212.33亿美元 日内波动幅度(pips) 163 日低6.598 日高6.581 7 今年以来升贬幅度 5.47% 2005年汇改以来升贬幅度 25.61% 一年期美元/人民币掉期 960 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.5859 6.574 一年期NDF 6.736 6.7275 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5852 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8148元、5.8678元和8.7304元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红/杨淑祯)