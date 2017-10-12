更新版 1-台湾个股：第一金称将以1美元买入英商英杰华国际控股在第一金人寿49%股权

(新增第一金主管说法)

路透台北10月12日 - 台湾第一金周四宣布，该公司将以1美元买入英商英杰华国际控股在第一金人寿49%股权，双方已于今天签署股份购买合约；预估最快今年11月中旬至12月初可望完成股权移转手续，届时将100%持有第一金人寿股权。

第一金人寿是第一金控与英商英杰华国际控股有限公司（Aviva International Holdings Limited）合资成立的寿险公司，实收资本额为22.5亿台币，惟目前帐面净值仅剩5.42亿台币。

第一金控副总经理廖美祝表示，该公司明天将向台湾金管会提出购买股权申请；同时，英商英杰华亦须依规定向投审会提撤资申请。

〞我们预估最快今年11月中旬到12月初，最晚在年底以前就会完成股权移转手续。〞廖美祝对路透说，〞第一金人寿约6万个保户以及公司员工权益将不受股权移转的影响。〞

第一金指出，与英商英杰华于2007年12月合资设立第一英杰华寿险公司，后更名为第一金人寿，因英杰华策略考量，集中发展具市场规模及获利性或特殊竞争优势的特定区域市场，英杰华亚洲区总部配合执行英国总部董事会决议，不再挹注资金参与合资公司后续现金增资案，并决定退出台湾市场。且截至去年为止，英杰华在全球已撤出亚洲的韩国、马来西亚、斯里兰卡与欧洲的爱尔兰、俄罗斯等国保险市场。

廖美祝表示，这次决定买下英杰华在第一金人寿所持有的11.025亿股股权，主要基于事业版图的发展、集团获利来源的多元化，及积极拓展财富管理业务，希望藉由寿险、银行及证券投信的整合，满足消费者对全方位理财服务需求。再者，因目前第一金人寿保户约有6万户，且逾90%来自银行子公司客户，从保障客户权益立场来看，该公司应负起人寿长期经营的承诺责任。

第一金周四收涨0.5%，报20台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)