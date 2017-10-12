重温稿-中国央企：前三季度利润增速超收入，将积极开展市场化债转股--国资委

* 中央企业前三季度实现利润同比增长18.4%--国资委

* 央企收入和利润双快增长，负债率稳在66.5%

* 增加中央企业直接融资的比例

* 目前有意向市场化债转股的央企达36家

路透北京10月12日 - 最新数据显示，中国央企正从规模速度向质量效益转变，前三季度实现利润同比增速比营业收入增速高3个百分点，负债率稳定在66.5%，国资委官员表示，下一步要增加央企直接融资比例，积极开展市场化债转股，目前有意向债转股的央企达36家。

国资委周四表示，中央企业前三季度实现利润11,104.8亿元人民币，同比增长18.4%，延续去年四季度以来持续增长态势，效益创历史最好水平；前九月净利润增速高达20.9%，扭转了去年同期净利润大幅低于利润总额增幅的局面。

国资委总会计师沈莹在发布会上称，央企前三季度累计实现营业收入19.1万亿元，同比增长15.4%；中央企业前三季度的效益增幅是高于营业收入增幅3个百分点，这一点是中央企业从规模速度向质量效益转变的一个很好体现。

“三季度中央企业效益增速逐月加快，分别为16.4%、17.3%、18.4%，向好趋势更加明显，”沈莹表示，“中央企业收入利润双快增长，增速比前五年平均水平分别提升12.5和18.3个百分点。”

国资委称，前三季度央企累计完成固定资产投资1.4万亿元，同比下降1.5%；其中，煤炭、钢铁、火电等产能过剩行业央企固定资产投资下降33.5%、19.3%和21%，如剔除过剩行业，央企固定资产投资实际增长2.5%。

在钢铁煤炭去产能方面，提前完成今年钢铁去产能595万吨的目标，已完成煤炭去产能2,388万吨，已累计重组煤炭产能1亿吨。

在僵尸企业处置上，今年上半年81家中央企业所属2,041户“僵尸”子企业和特困子企业整体效益状况明显好转，亏损额较2015年同期相比减少885亿元。

此前数据显示，1-8月中央企业实现利润总额9,766亿元，同比增长17.3%，利润连续八个月保持两位数增长。

**央企继续去杠杆**

国资委称，央企9月末平均资产负债率继续稳定在66.5%，比年初下降0.2个百分点。石油石化、冶金、航空、商贸、军工等行业带息负债规模同比下降。

“总的判断是，中央企业债务风险总体可控，多数企业的资本结构是稳健状态。”沈莹表示，下一步将推动企业强化内部管理、优化企业的资本结构、充实企业资本规模等推动央企降杠杆。

她指出，优化资本结构就要增加直接融资，直接融资就要通过上市的增发、混合所有制的改革、引进投资者、加大企业之间的资本合作等方式开展多渠道的股权融资。开辟多种渠道筹集直接融资的资金。同时加强重大项目的融资渠道的开拓，建立多渠道降低企业债务的机制，优化资本结构。

“总的来说，要用好资本市场、用好存量资金，通过各种方式来组合现有资源，增加我们企业直接融资的比例。”沈莹指出。

在优化资本结构方面，积极开展国有资本投资运营试点工作，通过投资运营试点工作探索多渠道的补充国有资本的机制；同时也积极开展市场化债转股，探索创新市场化债转股的模式。

沈莹称，目前，中央企业在有关部门的配合下，债转股工作取得一定成效，有36家有意向而且条件较好的央企正在开展这项工作，14家已经签订了债转股协议，达到4,400多亿元的规模。

她并指出，要管控好企业债务风险，要从负债规模、负债率“双管控”的角度对企业投资、资金使用开支等方面要加强管理，特别是要提高企业创现能力，对企业的债券风险要进行摸底清查。同时做好去产能和“僵尸企业”的债务处置工作。（完） (发稿 张晓翀；撰写 宿泱韫; 审校 杨淑祯)