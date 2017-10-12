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更新版 1-《全球汇市》美元持稳，静待美国通胀数据周五出炉
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2017年10月12日 / 晚上10点20分 / 6 天前

更新版 1-《全球汇市》美元持稳，静待美国通胀数据周五出炉

3 分钟阅读

    * 美元周四势将结束四连跌
    * 英镑由跌转升，有关英国退欧协议的报导推高英镑

 (新增文末表格)
    路透纽约10月12日 - 美元兑一篮子货币周四勉力抵住了连续五日下跌的颓势，因投资
者静待周五出炉的美国通胀报告，该数据可能对美国下次升息提供更多线索。
    
    美元指数      上涨0.06%，至93.074。若美元指数收盘下跌，则将创下四个月来跌势
最长的纪录。
    
    “本周美元指数主要是对9月的大幅涨势作出修正，”Brown Brothers Harriman汇市策
略部全球主管Marc Chandler说。
    “很大程度上是修正，市场在等待新的信号。”

    9月美元指数首次录得七个月来首次月线上升，上周在美国公布9月薪资数据后涨至逾10
周高位，市场认为，该报告反映出通胀在最近一段时间偏低后可能加速上升。
        
    交易商聚焦在周五公布的美国消费者物价指数。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三
公布的9月政策会议记录显示，许多决策者仍感觉今年“可能有理由”再升息一次，但多位
决策者称，在决定未来利率行动时，他们会关注未来几个月的通胀数据。            
        
    美联储今年已进行了两次升息。
        
    根据CME Group的FedWatch工具，金融市场消化12月升息的机率为约88%。
        
    周四，美元得到一些支持，此前劳工部公布，美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较
前月上升0.4%，8月为上升0.2%。            
    
    另一份报告显示，上周美国初请失业金人数降至逾一个月低位，因飓风哈维和伊尔玛带
动德州和佛罗里达州的请领失业金人数的影响继续消退。
    
    鉴于飓风因素，“我会对本月公布的一些数据持谨慎态度，因数据受到天气的影响，”
Silicon Valley Bank资深汇市交易商Minh Trang说。
    
    另外，英镑兑美元升逾1美分，触及八日高位，分析师指因德国商报(Handelsblatt)报
导，欧盟可能给予英国一个两年过渡性退欧协议。
    
    英镑兑美元稍早下跌，此前欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔向记者表示，
英国退欧磋商在“分手费”上陷入僵局。
        
    英镑尾盘升0.31%，报1.3262美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1829   1.1857   -0.24  +12.52   1.0513
    美元/日圆                   112.27   112.48   -0.19   -3.94   116.87
    欧元/日圆                   132.82   133.38   -0.42   +7.86   123.14
    美元/瑞郎                   0.9751   0.9733   +0.18   -4.20   1.0178
    英镑/美元                   1.3260   1.3221   +0.29   +7.49   1.2336
    美元/加元                   1.2472   1.2458   +0.11   -7.13   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5776   6.5734   +0.06   -5.67   6.9726
    澳元/美元                   0.7819   0.7787   +0.41   +8.37   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1538   1.1540   -0.02   +7.66   1.0717
    欧元/英镑                   0.8919   0.8966   -0.52   +4.71   0.8518
    新西兰元/美元               0.7128   0.7083   +0.64   +2.69   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9003   7.9186   -0.23   -8.53   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3452   9.3924   -0.50   +2.86   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1235   8.0467   +0.95  -10.81   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6080   9.5458   +0.65   +0.29   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军/徐文焰)

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