更新版 1-《全球汇市》美元持稳，静待美国通胀数据周五出炉

* 美元周四势将结束四连跌 * 英镑由跌转升，有关英国退欧协议的报导推高英镑 (新增文末表格) 路透纽约10月12日 - 美元兑一篮子货币周四勉力抵住了连续五日下跌的颓势，因投资 者静待周五出炉的美国通胀报告，该数据可能对美国下次升息提供更多线索。 美元指数 上涨0.06%，至93.074。若美元指数收盘下跌，则将创下四个月来跌势 最长的纪录。 “本周美元指数主要是对9月的大幅涨势作出修正，”Brown Brothers Harriman汇市策 略部全球主管Marc Chandler说。 “很大程度上是修正，市场在等待新的信号。” 9月美元指数首次录得七个月来首次月线上升，上周在美国公布9月薪资数据后涨至逾10 周高位，市场认为，该报告反映出通胀在最近一段时间偏低后可能加速上升。 交易商聚焦在周五公布的美国消费者物价指数。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三 公布的9月政策会议记录显示，许多决策者仍感觉今年“可能有理由”再升息一次，但多位 决策者称，在决定未来利率行动时，他们会关注未来几个月的通胀数据。 美联储今年已进行了两次升息。 根据CME Group的FedWatch工具，金融市场消化12月升息的机率为约88%。 周四，美元得到一些支持，此前劳工部公布，美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较 前月上升0.4%，8月为上升0.2%。 另一份报告显示，上周美国初请失业金人数降至逾一个月低位，因飓风哈维和伊尔玛带 动德州和佛罗里达州的请领失业金人数的影响继续消退。 鉴于飓风因素，“我会对本月公布的一些数据持谨慎态度，因数据受到天气的影响，” Silicon Valley Bank资深汇市交易商Minh Trang说。 另外，英镑兑美元升逾1美分，触及八日高位，分析师指因德国商报(Handelsblatt)报 导，欧盟可能给予英国一个两年过渡性退欧协议。 英镑兑美元稍早下跌，此前欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔向记者表示， 英国退欧磋商在“分手费”上陷入僵局。 英镑尾盘升0.31%，报1.3262美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1829 1.1857 -0.24 +12.52 1.0513 美元/日圆 112.27 112.48 -0.19 -3.94 116.87 欧元/日圆 132.82 133.38 -0.42 +7.86 123.14 美元/瑞郎 0.9751 0.9733 +0.18 -4.20 1.0178 英镑/美元 1.3260 1.3221 +0.29 +7.49 1.2336 美元/加元 1.2472 1.2458 +0.11 -7.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.5776 6.5734 +0.06 -5.67 6.9726 澳元/美元 0.7819 0.7787 +0.41 +8.37 0.7215 欧元/瑞郎 1.1538 1.1540 -0.02 +7.66 1.0717 欧元/英镑 0.8919 0.8966 -0.52 +4.71 0.8518 新西兰元/美元 0.7128 0.7083 +0.64 +2.69 0.6941 美元/挪威克朗 7.9003 7.9186 -0.23 -8.53 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3452 9.3924 -0.50 +2.86 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1235 8.0467 +0.95 -10.81 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6080 9.5458 +0.65 +0.29 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军/徐文焰)