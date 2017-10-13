FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-中国汇市：人民币微收升十九大前气氛偏多，贸易数据向好提供支撑
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月13日 / 上午9点50分 / 8 天内

更新版 1-中国汇市：人民币微收升十九大前气氛偏多，贸易数据向好提供支撑

2 分钟阅读

    * 人民币收盘微升，盘中一度创三周高位
    * 中间价则小幅走弱
    * 盘中未有大行指引方向，机构亦无意选择方向
    * 十九大召开在即，人民币料整体持稳
    * 9月贸易数据向好支撑人民币

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京10月13日 - 人民币兑美元即期周五收盘微升，早盘曾短暂触及6.5
732元的三周来新高；中间价则小幅调整。交易员表示，国际美元和欧元都没有太大动静，
这两天人民币与美元指数联动性也趋弱，中国十九大召开前机构大都无意选择方向。
    
    他们指出，离岸和在岸人民币走势基本一致，而新出炉的中国9月贸易数据向好，小幅
提振人民币多头人气，当然市场仍预期10月中旬应该会有季节性客盘购汇力道出现，人民币
料整体持稳。
    
    “十九大开会前，大家都不敢也不愿意折腾的吧，估计大家的预期也比较一致，”一中
资行交易员称。
    
    另一中资行交易员称，昨日和今日收盘价看，不仅波动小，而且都“很吉利”。

    在低基数和欧美经济改善之下，中国9月出口增速明显反弹，但受三季度人民币兑美元
升值幅度较大影响，反弹力度不及预期；大宗商品量价齐升，则是进口大幅高于预期的主因
，预计年内仍能维持两位数增长。
    
    中国共产党第十九次全国代表大会于下周三(18日)在北京召开，大会将选举产生新一届
中央委员会和中央纪律检查委员会，该会议将确定未来五年中共领导班子，因而备受瞩目。
    
    全球汇市方面，欧元周五小升，有望录得一个月来最大周线升幅，因投资者关注焦点从
欧元区政治忧虑转向其改善的经济前景。
 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元           今日           上日          升贬
    即期成交价格               6.5868         6.5888        0.03%
          中间价               6.5866         6.5808        -0.09%
    成交额                  204.89亿美元   244.97亿美元        
        日内波动幅度(pips)      158         日低6.589     日高6.5732
          今年以来升贬幅度                                     5.51%
    2005年汇改以来升贬幅度                                    25.65%
     一年期美元/人民币掉期           971                            
                                                          
                                                               
 离岸人民币市场                 今日           上日                 
          CNH即期              6.579          6.5792                
   一年期NDF                   6.7315         6.7275                
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5864
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7916元、5.8819元和8.7715元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 李文科/张金栋; 审校 杨淑祯/张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below