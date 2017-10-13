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重发-东南亚股市：在中国优异经济数据带动下上涨，菲股收在纪录高位
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#亚洲
2017年10月13日 / 上午10点20分 / 8 天前

重发-东南亚股市：在中国优异经济数据带动下上涨，菲股收在纪录高位

2 分钟阅读

 (重发以修改内文第五段错字)
    路透10月13日 - 多数东南亚股市周五收盘上涨，其中菲律宾股市收在纪录水准，因强
劲的中国贸易数据提振此间投资人信心。

    中国海关总署周五公布，以美元计价9月出口同比增长8.1%，稍逊于路透调查预估中值8
.8%；进口同比增长18.7%，远高于预估的13.5%，为今年3月以来最高水平；贸易顺差为284.
67亿美元，不及路透预估中值395亿美元，创3月以来最低。前三季度以美元计价出口同比增
长7.5%，进口增长17.3%。            
    
    “中国贸易数据对市场带来激励效应，亚洲主要国家皆是中国的主要贸易伙伴，”新加
坡凯基证券分析师Joel Ng表示。
    
    投资者等待美国今日稍晚公布通胀数据，以及即将召开的中共十九大，以从中了解全球
经济状况。
    
    菲律宾股市        涨0.54%收于纪录高位，本周累计上涨1.7%，连续第二周上涨。
    
    新加坡股市      连续第二日收高，收于10周最高水准，因国内生产总值(GDP)数据好
于预期，且新加坡金管局决定维持货币政策不变。
    
    马来西亚股市       小涨，但周线下跌0.5%。
    
    越南股市      涨0.6%，创出逾九年半的最高收盘水准。周线上涨1.6%。
    
    印尼股市       小幅收低，泰国股市       因假日休市。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 414.36     1.04   +0.25  +18.53   349.57
    新加坡                            3319.11    16.02   +0.49  +15.22  2880.76
    马来西亚                          1755.32     1.32   +0.08   +6.92  1641.73
    印尼                              5924.12    -2.08   -0.04  +11.85  5296.71
    菲律宾                            8447.94    45.13   +0.54  +23.50  6840.64
    越南                               820.95     5.08   +0.62  +23.48   664.87
    (完)

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