重发-东南亚股市：在中国优异经济数据带动下上涨，菲股收在纪录高位

(重发以修改内文第五段错字) 路透10月13日 - 多数东南亚股市周五收盘上涨，其中菲律宾股市收在纪录水准，因强 劲的中国贸易数据提振此间投资人信心。 中国海关总署周五公布，以美元计价9月出口同比增长8.1%，稍逊于路透调查预估中值8 .8%；进口同比增长18.7%，远高于预估的13.5%，为今年3月以来最高水平；贸易顺差为284. 67亿美元，不及路透预估中值395亿美元，创3月以来最低。前三季度以美元计价出口同比增 长7.5%，进口增长17.3%。 “中国贸易数据对市场带来激励效应，亚洲主要国家皆是中国的主要贸易伙伴，”新加 坡凯基证券分析师Joel Ng表示。 投资者等待美国今日稍晚公布通胀数据，以及即将召开的中共十九大，以从中了解全球 经济状况。 菲律宾股市 涨0.54%收于纪录高位，本周累计上涨1.7%，连续第二周上涨。 新加坡股市 连续第二日收高，收于10周最高水准，因国内生产总值(GDP)数据好 于预期，且新加坡金管局决定维持货币政策不变。 马来西亚股市 小涨，但周线下跌0.5%。 越南股市 涨0.6%，创出逾九年半的最高收盘水准。周线上涨1.6%。 印尼股市 小幅收低，泰国股市 因假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 414.36 1.04 +0.25 +18.53 349.57 新加坡 3319.11 16.02 +0.49 +15.22 2880.76 马来西亚 1755.32 1.32 +0.08 +6.92 1641.73 印尼 5924.12 -2.08 -0.04 +11.85 5296.71 菲律宾 8447.94 45.13 +0.54 +23.50 6840.64 越南 820.95 5.08 +0.62 +23.48 664.87 (完)