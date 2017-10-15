重温稿-美国股市：受良好经济数据支撑小幅收高，标普500指数连涨五周

* 取销奥巴马医保计划补贴，打击保险和医院运营商股价

* 美国银行和富国银行公布业绩后股价涨跌不一

* 道琼工业指数和标准普尔500指数升0.1%，纳斯达克指数涨0.2%

路透纽约10月13日 - 美国股市周五小幅收高，受助于经济数据良好和科技股上涨，带动道琼工业指数和标准普尔500指数的涨势延至第五周。

数据显示9月美国零售销售跳升，且密西根大学10月美国消费者信心指数升至2004年1月来最高。

另一份报告显示，9月消费者物价指数(CPI)以八个月以来最快速度上升，因飓风哈维和伊尔玛提振需求，但基础通胀仍然迟滞。

Netflix收高1.9%，此前触及纪录盘中高位200.82美元，因多家券商上调对Netflix的目标价，该公司将在周一公布业绩。

苹果涨0.6%，对标普500指数带来最大的提振，标普科技指数升0.5%。美国银行和富国银行公布业绩后，股价涨跌不一。

“我们继续看到股市的涨势持续，加上市场波动性低。看来资金在寻找股票和寻找投资，完全因为市场动能仍然正面，”BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig说。

“此外，我们正进入季报期，所以我相信有观望的资金流入股市。”

CBOE波动率指数仍然在历史低水准，周五收在9.61。

道琼工业指数收涨30.71点，或0.13%，至22,871.72点；标准普尔500指数收升2.24点，或0.09%，至2,553.17点。

纳斯达克指数上涨14.29点，或0.22%，至6,605.80点，创最高收盘纪录。

本周，标准普尔500指数升0.2%，道琼工业指数涨0.4%，纳斯达克指数升0.2%，为连续第三周上涨。

美国资产第二大银行美国银行上涨1.5%，此前该银行公布的净利超过预估，因利率升高和成本下降。

但富国银行急挫2.8%，此前该银行报告连续第四季营收低于预期，因抵押贷款业务营收下降。

华尔街银行发布业绩，为第三季季报期开锣。投资者希望看到利润增长，为股市高市值提供理据，今年迄今标普500指数上涨了约14%。

限制今日升幅的还有医疗保健类股，该类股下跌0.3%，因医疗保险商和医院运营商急挫，此前有消息称，特朗普总统取消了向民间保险商为低收入美国人提供的数以亿计美元的奥巴马医疗补贴。

Centene下跌3.3%，Molina Healthcare挫3.4%，Anthem走低3.1%。

Tenet Healthcare收跌5.1%，Community Health System急挫4%。

纽约证交所涨跌股家数比为1.43:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.08:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约58亿股成交，过去20日日平均成交量为61亿股。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 李军)