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重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元收复失地，稍早因令人失望通胀数据下跌
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2017年10月15日 / 晚上11点01分 / 6 天内

重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元收复失地，稍早因令人失望通胀数据下跌

3 分钟阅读

    * 汽油提振美国9月消费者物价，基础通胀温和
    * 英镑兑美元升至近两周高位

    路透纽约10月14日 - 美元兑一篮子货币周五几无变动，收复稍早的失地。数据显示9月
美国消费者物价升幅不及预期，直指通胀迟滞，可能令美国联邦储备理事会(美联储/FED)官
员担忧美国通胀，一度拖累美元走低。
    
    美国劳工部公布，美国9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%，8月上升0.4%。路透
访查分析师预估为上涨0.6%。            
        
    9月CPI以八个月以来最快速度上升，但很大程度是因为汽油价格急升，此前美国墨西哥
湾炼油厂因飓风关系关闭部分生产。9月基础通胀仍然迟滞。
        
    美元指数      升0.02%，至93.072，稍早降至逾两周低位92.749。本周周线下跌约0.7
5%，是五周内表现最差的一周。
    
    “市场出现膝跳反应，可能反应过度。冷静下来之后，交易商再度买入美元，”Cambri
dge Global Payments全球产品和市场策略部董事Karl Schamotta说。   
    
    美联储今年已加息两次，暗示今年晚些时候第三次升息。
        
    根据CME Group的FedWatch工具，金融市场显示12月升息机率为约83%。
        
    周五美国总统特朗普选择不再核证伊朗遵守了2015年核协议，且警告称他可能最终终止
该协议，他的讲话对伊朗2015年核协议带来沉重的打击后，美元微幅攀升。    
    
    “特朗普不愿意核证伊朗遵守了核协议，燃点全球风险厌恶情绪，地缘政治前景令市场
更加犹豫。”Schamotta说。
    美元兑日圆下滑0.37%。
    
    日本是全球最大债权国，交易商倾向假设日本投资者在危机出现时会汇回资金，所以推
升日圆。
    
    欧元下跌0.07%，至1.1821美元，此前欧洲央行总裁德拉吉称区内通胀进展不够，欧元
区仍需要大量货币刺激政策。            
    
    “德拉吉对围绕欧洲央行10月26日会议的预期确实浇了冷水，”Schamotta称。
    
    英镑触及11日高位，盘中交投震荡，可望录得四周内表现最好的一周，受助于英国可能
获得两年退欧过渡期协议的迹象。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1822   1.1829   -0.06  +12.45   1.0513
    美元/日圆                   111.84   112.27   -0.38   -4.30   116.87
    欧元/日圆                   132.19   132.82   -0.47   +7.35   123.14
    美元/瑞郎                   0.9743   0.9751   -0.08   -4.27   1.0178
    英镑/美元                   1.3284   1.3260   +0.18   +7.68   1.2336
    美元/加元                   1.2466   1.2472   -0.05   -7.18   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5673   6.5776   -0.16   -5.81   6.9726
    澳元/美元                   0.7888   0.7819   +0.88   +9.33   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1517   1.1538   -0.18   +7.46   1.0717
    欧元/英镑                   0.8896   0.8919   -0.26   +4.44   0.8518
    新西兰元/美元               0.7165   0.7128   +0.52   +3.23   0.6941
    美元/挪威克朗               7.8863   7.9003   -0.18   -8.69   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3259   9.3452   -0.21   +2.64   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1141   8.1235   -0.12  -10.91   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5942   9.6080   -0.14   +0.15   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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