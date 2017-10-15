重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元收复失地，稍早因令人失望通胀数据下跌

* 汽油提振美国9月消费者物价，基础通胀温和 * 英镑兑美元升至近两周高位 路透纽约10月14日 - 美元兑一篮子货币周五几无变动，收复稍早的失地。数据显示9月 美国消费者物价升幅不及预期，直指通胀迟滞，可能令美国联邦储备理事会(美联储/FED)官 员担忧美国通胀，一度拖累美元走低。 美国劳工部公布，美国9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%，8月上升0.4%。路透 访查分析师预估为上涨0.6%。 9月CPI以八个月以来最快速度上升，但很大程度是因为汽油价格急升，此前美国墨西哥 湾炼油厂因飓风关系关闭部分生产。9月基础通胀仍然迟滞。 美元指数 升0.02%，至93.072，稍早降至逾两周低位92.749。本周周线下跌约0.7 5%，是五周内表现最差的一周。 “市场出现膝跳反应，可能反应过度。冷静下来之后，交易商再度买入美元，”Cambri dge Global Payments全球产品和市场策略部董事Karl Schamotta说。 美联储今年已加息两次，暗示今年晚些时候第三次升息。 根据CME Group的FedWatch工具，金融市场显示12月升息机率为约83%。 周五美国总统特朗普选择不再核证伊朗遵守了2015年核协议，且警告称他可能最终终止 该协议，他的讲话对伊朗2015年核协议带来沉重的打击后，美元微幅攀升。 “特朗普不愿意核证伊朗遵守了核协议，燃点全球风险厌恶情绪，地缘政治前景令市场 更加犹豫。”Schamotta说。 美元兑日圆下滑0.37%。 日本是全球最大债权国，交易商倾向假设日本投资者在危机出现时会汇回资金，所以推 升日圆。 欧元下跌0.07%，至1.1821美元，此前欧洲央行总裁德拉吉称区内通胀进展不够，欧元 区仍需要大量货币刺激政策。 “德拉吉对围绕欧洲央行10月26日会议的预期确实浇了冷水，”Schamotta称。 英镑触及11日高位，盘中交投震荡，可望录得四周内表现最好的一周，受助于英国可能 获得两年退欧过渡期协议的迹象。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1822 1.1829 -0.06 +12.45 1.0513 美元/日圆 111.84 112.27 -0.38 -4.30 116.87 欧元/日圆 132.19 132.82 -0.47 +7.35 123.14 美元/瑞郎 0.9743 0.9751 -0.08 -4.27 1.0178 英镑/美元 1.3284 1.3260 +0.18 +7.68 1.2336 美元/加元 1.2466 1.2472 -0.05 -7.18 1.3430 美元/离岸人民币 6.5673 6.5776 -0.16 -5.81 6.9726 澳元/美元 0.7888 0.7819 +0.88 +9.33 0.7215 欧元/瑞郎 1.1517 1.1538 -0.18 +7.46 1.0717 欧元/英镑 0.8896 0.8919 -0.26 +4.44 0.8518 新西兰元/美元 0.7165 0.7128 +0.52 +3.23 0.6941 美元/挪威克朗 7.8863 7.9003 -0.18 -8.69 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3259 9.3452 -0.21 +2.64 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1141 8.1235 -0.12 -10.91 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5942 9.6080 -0.14 +0.15 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)