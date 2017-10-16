更新版 1-新债招标：重庆三期五年期土储专项债利率较下限上浮29-34bp--业内人士

(新增土地储备专项债招标结果) 路透北京10月16日 - 业内人士周一透露，中国重庆市上午招标的三期五年期土地储备专项地方债，中标 利率分别为3.95%、4.00%和3.96%，较投标区间下限分别上浮29、34和30个基点（bp）。 该市稍早招标的10年期一般地方债，中标利率为3.96%，较投标区间下限上浮30个基点（bp），投标倍数1 .90倍；其招标的三年期专项地方债，中标利率为3.78%，较投标区间下限上浮19个基点（bp），投标倍数1.95 倍。 此前公告显示，上述一般地方债期限全部为置换债券；普通专项债亦为置换债券；土地储备专项债则全部 为新增债券。中债资信评估公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 利率 倍数 招标时间 起息日 一般债券 10年 44.6 3.96% 1.90 10月16日9:30-10:10 10月17日 专项债券(普通) 3年 57.4 3.78% 1.95 10月16日10:30-11:1 10月17日 0 专项债券(土地储备) 其中：重庆市本级 5年 115 3.95% -- 10月16日11:30-12:1 10月17日 0 重庆九龙坡区 5年 8 4.00% -- 重庆万州区 5年 2 3.96% -- 土地储备专项债小计 125 总计 227 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 侯向明；审校 曾祥进)