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更新版 1-中国汇市：人民币兑美元小幅收贬，客盘购汇需求旺盛成交扩大
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2017年10月16日 / 上午9点12分 / 6 天前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元小幅收贬，客盘购汇需求旺盛成交扩大

2 分钟阅读

    * 人民币兑美元小幅收贬，中间价则小升
    * 客盘购汇需求旺盛，成交量扩大
    * 中共十九大召开在即，机构无意选择方向
    * 人民币料延续区间波动，关注外盘变化

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收贬，中间价则小升。交易员表示，国际市场波动较小，加上中共十九大召开在即，机构无意选择方向，目前走势多由客盘需求引导，而今日客盘购汇需求旺盛致成交扩大，短期汇价料延续区间波动。
    
    他们并指出，稍早公布的中国通胀数据对汇市影响有限；美联储12月加息和接下来税改潜在利好均可为美元多头提供些许支撑，而欧元近期走势疲弱，美元指数调整幅度料较为有限，因此人民币升值空间也可能受限。
    
    “最近客户购汇很多，美元购汇和欧元购汇都有，除了支付红利之外，近期的价格购汇也比较合适，一些贸易企业选择提前购汇。”一外资行交易员称。
    
    亦有中资行交易员表示，当前自营机构对后市分歧比较大，不过在十九大期间无意选择方向，料汇价以稳为主，区间波动。
   
    中国9月通胀数据一冷一热，CPI受高基数和食品价格拖累，同比涨幅较前月回落；但PPI在大宗商品价格带动下，同比涨幅远超预期，升至半年新高。分析人士普遍预计，CPI将继续保持温和增长，而随着基数抬高和国内投资放缓，PPI涨幅将冲高回落。

    全球汇市方面，继上周录得一个月以来最大周线涨幅后，欧元周一下滑，因交易商获利了结，不过在下周欧洲央行政策会议之前，市场不敢贸然杀跌。
    
    但由于美元全线疲软， 因此欧元跌势有限。美元疲软是因为美国通胀数据低迷，令人预期美联储(FED)在本月末政策会议上的立场将不会过于强硬。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元        今日           上日           升贬
 即期成交价格               6.5912         6.5868         -0.07%
       中间价               6.5839         6.5866         0.04%
 成交额                  280.11亿美元   204.89亿美元         
     日内波动幅度(pips)       204        日低6.5933     日高6.5729
       今年以来升贬幅度                                        5.44%
 2005年汇改以来升贬幅度                                       25.57%
  一年期美元/人民币掉期            977                              
                                                      
                                                             
 离岸人民币市场              今日           上日                    
       CNH即期               6.581         6.5666                   
 一年期NDF                  6.7355         6.7085                   
                                                      
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5858元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7665元、5.8943元和8.7599元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)

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