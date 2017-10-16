FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
重发-《中国新债预测》国开行1/3/10年固息债预测均值3.83%、4.26%和4.27%
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月16日 / 早上8点41分 / 6 天前

重发-《中国新债预测》国开行1/3/10年固息债预测均值3.83%、4.26%和4.27%

2 分钟阅读

 (重发以润饰标题)
    * 招标品种：国开行1/3/10年固息债
    * 招标金额：1年：50亿；3年：60亿；10年：150亿
    * 招标时间：10月17日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：3.77%-4.00%；4.21%-4.29%；4.23%-4.28%
    * 预测均值：3.83%；4.26%；4.27%

    路透上海10月16日 - 中国国家开发银行         周二将招标发行一、三和10年三期债
。路透调查显示，央行行长周小川讲话引发市场对经济基本面预期修正，致债市今日交投情
绪恶化，收益率加速上行，虽资金宽松有望利好短端，但料整体需求仍一般，三期债预测均
值落在3.83%、4.26%和4.27%附近。
        
    上海一银行交易员称，“今天太惨了，明儿估计国开需求也不太好，不过一年期短的应
该相对乐观一点吧，希望明天(收益率)不要再继续上了。”
    
    中国央行行长周小川表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9
%，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长；与此同时，整体杠杆率
开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。                      

    农发行下午招标增发的三年和五年期固息债，中标收益率分别为4.1555%和4.3468%，对
应投标倍数4.41倍和3.71倍。                     

    中债银行间固息政策债（国开行）到期收益率曲线             显示，一、三和10年
期最新收益率为3.9073%、4.2789%和4.2554%。    
                
    明日招标的一年期债为国开行今年第11期新发债，三年和10年期品种为该行今年第九期
               和第15期               的增发债，票面利率分别为4.14%和4.24%。
            
    首场招标结束后，国开行有权向工商银行、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行
分别不超过3亿元、15亿元、3亿元的上述一年期债券；该期债还将于10月12日至10月16日开
展预发行交易。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11期新发债和第9/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：50亿；3年：60亿；10年：150亿
    追加发行上限      1年：21亿元
    期限/计息方式     1/3/10年固息
    招标时间          1/3/10年：10月17日9:30-10:30
    追加发行时间      1年：首场招标结束后20分钟
    招标方式          单一利率/价格（荷兰式）
    缴款日            1年：10月20日；3/10年：10月19日
    起息日            1年：2017/10/20；3年：2017/9/11；
                      10年：2017/8/24
    分销期            1年：10/18-10/20
                      3/10年：10/18-10/19
    上市日            1年：10月24日；3/10年：10月23日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below