更新版 1-台湾货币市场：短率趋于平稳，市况较上周转松拆借需求稍降

* 今日较上周宽裕，市况趋于平稳 * 短票市况偏充裕，利率区间低位向下 * RP利率持稳，区间高位走低 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北10月16日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资调人员指出，有别于上周五资 金偏向短少，今日市况趋松，拆借需求稍降，估计本周有望趋于平稳。 资金调度人士表示，由于上周五积数转正，银行未有迫切的补积数需要。今日市况转趋 平稳，尤其大型银行加入供给资金，令市况趋松，估计本周市况料不若上周紧俏。 〞不过外商银行也还是没这么多钱，要再看一下。〞一位小型商银交易员表示。 他们认为，虽然上周末外资转头汇入，预期可望带来宽松效果，但本周开始资金虽见转 好，但还是有些分配不均的情况。便宜的资金并不多。 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.158 30.185 台湾加权股价指数<.TWII 10,774.21 10,724.09 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.188% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.280% 0.186-0.260% --一周拆款利率区间 0.182-0.380% 0.188-0.380% --两周拆款利率区间 0.310-0.375% 0.190-0.380% **短票市况偏充裕，利率低位向下** 短票方面，票券商表示，比起上周的稍紧情势，本周资金情况大多显得宽裕，投信和寿 险的资金偏多，而部分票券商致力调降拆款水位，改以卖票为主。 他们认为，10月上旬因假期很多，工作日减少，使得拆款、短票合约到期金额都较大， 令市况波动稍剧烈。但本周进入月中，预料市况可望偏向平稳。 〞目前看来买票需求有转好一些，〞一位大型票券商交易员表示。 另一位大票券商交易员则表示，周五到期短票太多，今日调度资金比周五顺畅，因此周 五的利率高位今日无法持续。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35-0.37%，上日在0.36-0.37% ；跨月短票利率主要成交在0.37-0.39%，上日在0.38-0.39%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%，区间在0.35-0.40%， 成交175.01亿台币；前日加权平均利率在0.376%，区间在0.35-0.39%，成交57.23亿台币。 台湾央行周一发行1,341亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,205亿台币，发行余额 增136亿台币。 本周到期央行定存单共1兆1,084亿台币，本周余日分别为：周二882.5亿、周三3,555亿 、周四2,898亿及周五2,543.5亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备519亿台币，累计超额准备3,476亿台币、 加计前期1%的超额准备4,738亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，本周资金颇多，尤其接到蛮多投信进 场丢钱，主要是新钱进场，因此投信找券积极。 他们也说，今日资金比起上周已宽松不少，月内的公债附买回利率主要在0.30%-0.31% ，且靠向0.30%低位。他们认为，目前预估本周债券买回利率可望持稳，除非外币债突如其 来交割，否则先以平稳视之。 周一有新润兴业5亿台币公司债交割；他们也说，本周三还有公债交割250亿台币，虽料 将使资金稍少，不过预估本周市况仍可宽裕，利率不致变动向上。 本周主要债券交割还有：周三台北富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币、周四法国兴 业银行发行七年期债券9.3亿南非币；周四有马来亚银行发行30年期美元债3.0亿 。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率稳中偏升，月内公债RP利率主要在0.30-0.3 1% ，上周在0.30-0.33%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，上周在0.40-0.43%，跨月 利率在0.42%。 一位票券商交易员则表示，今日合约到期续做，市况普普，没有特别多或缺，若有走钱 ，找钱也还算容易，利率持平。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大多持平；一周内公债RP利率主要在0.26-0.33% ；公司债方面，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) (审校 乔艳红/杨淑祯)